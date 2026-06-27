Halk TV Türkiye Türkiye'nin en uzunu: Bir cıvata bile olmadan 40 yıldır deprem, sel demeden hizmet ediyor

Türkiye'nin en uzunu: Bir cıvata bile olmadan 40 yıldır deprem, sel demeden hizmet ediyor Malatya ile Elazığ'ı bağlayan 2 bin 30 metrelik Fırat Demir Yolu Köprüsü, 40 yıldır kesintisiz ulaşım sağlıyor. Hiç cıvata kullanılmadan perçinlenen dev yapı, özel deprem izolatörleri sayesinde sarsıntılardan da etkilenmiyor.

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