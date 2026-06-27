Türkiye'nin en uzunu: Bir cıvata bile olmadan 40 yıldır deprem, sel demeden hizmet ediyor
Malatya ile Elazığ'ı bağlayan 2 bin 30 metrelik Fırat Demir Yolu Köprüsü, 40 yıldır kesintisiz ulaşım sağlıyor. Hiç cıvata kullanılmadan perçinlenen dev yapı, özel deprem izolatörleri sayesinde sarsıntılardan da etkilenmiyor.
Karakaya Baraj Gölü üzerinde Malatya ile Elazığ arasında uzanan Fırat Demir Yolu Köprüsü, 2 bin 30 metre uzunluğu ve 5 metre genişliğiyle Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü unvanını taşıyor.
Köprünün temeli 1981 yılında Karakaya Barajı'nın su yayılımının en dar noktasında atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yaklaşık 5 yıllık bir çalışmayla inşa edildi.
Köprü 16 Haziran 1986'da dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın katıldığı törenle hizmete açıldı ve o günden bu yana 40 yıldır kesintisiz görev yapıyor.
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Fırat Tren İstasyonu ile Elazığ'ın Baskil ilçesindeki Kuşsarayı Tren İstasyonu arasında yer alan köprü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu İç Anadolu ve batı illerine bağlıyor.
Köprüden her ay yaklaşık 700 yük ve yolcu treni geçiyor. Güney Kurtalan Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi başta olmak üzere bölgedeki demir yolu taşımacılığının can damarı niteliğinde.
Yapımında 11 bin 327 ton demir, bin 100 ton çelik ve 119 bin 320 metreküp beton kullanıldı. Köprünün temelinde 70 santimetre çapında 420 kaya ankrajı yer alıyor.
Köprü yaklaşık 80 metre yüksekliğindeki 29 betonarme ayak üzerine kurulu. Çelik taşıyıcı sistemi cıvata yerine perçinleme yöntemi kullanılarak birleştirildi.
Deprem riski göz önünde bulundurularak tasarlanan köprüde taşıyıcı ayakların altına deprem izolatörleri yerleştirildi. Yaklaşık 40 yıl önce kullanılan bu ileri teknoloji sayesinde köprü, olası sarsıntılarda yapısal güvenliğini koruyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan batıya taşınan yük ile yolcu trafiğinin tamamı bu köprüden geçiyor. Köprünün devre dışı kalması halinde bölgeler arasındaki demir yolu bağlantısı tamamen kesilecek kadar kritik bir güzergahta konumlanıyor.
Baraj gölünün üzerinde uzanan 'çelik gerdanlık', özellikle gün batımında ortaya çıkan kızıl gökyüzüyle birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Gün batımıyla birlikte köprüden geçen yolcu ve yük trenleri, dronla görüntülendi.
Karakaya Baraj Gölü'nün masmavi suları üzerinde ilerleyen trenlerin drone ile kaydedilen görüntüleri, köprünün mühendislik gücünü ve doğayla uyumunu gözler önüne serdi.
Hem mühendislik başarısı hem de görsel etkisiyle dikkat çeken Fırat Demir Yolu Köprüsü, Türkiye'nin demir yolu mirasının en önemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor.
40 yıllık hizmet süresine rağmen bakım ve güçlendirme çalışmalarıyla ayakta kalan köprü, Doğu ile Batı arasındaki demir yolu bağlantısının vazgeçilmez halkası olmayı sürdürüyor.
(AA)