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Halk TV Türkiye Son Dakika | Kadir İnanır'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu gerginliği

Son Dakika | Kadir İnanır'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu gerginliği

Son dakika haberi... Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze alanına girerken saf tutanların tepkisiyle karşılaştı.

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Son Dakika | Kadir İnanır'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu gerginliği
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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın cenazesine katılmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu için saflar arasında boşluk yaratılmak istenirken gerginlik çıktı.

Bunun üzerine cenazede saf tutanlar Kılıçdaroğlu'na yoğun tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA KADİR İNANIR'IN CENAZESİNDE TEPKİ

77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Son Dakika | Kadir İnanır'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu gerginliği - Resim : 1

Cenaze törenine katılmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, cenazede saf tutanlar tarafından protesto edildi.

Kılıçdaroğlu'nun çelengi Kadir İnanır'ın veda törenine alınmadıKılıçdaroğlu'nun çelengi Kadir İnanır'ın veda törenine alınmadı

GÖNDERDİĞİ ÇELENK TÖRENE ALINMAMIŞTI

Öte yandan mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun İnanır için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törene gönderdiği çelenk de vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

Yoğun tepki üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk tören alanına alınmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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