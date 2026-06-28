Butlana verilen süre doldu: Yarın mahkemeye verilecekler! Yeni parti ismi için net açıklama

CHP'de olağanüstü kurultay süreci yeni bir aşamaya taşınıyor. CHP'nin 4 defa seçilmiş lideri Özgür Özel'e yakın isimler, olağanüstü kurultay için toplanan delege imzalarına rağmen ilerleme sağlanamadığını ifade ederken, gözler pazartesi günü yapılacak mahkeme başvurusuna çevrildi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, çağrı heyeti talep edeceklerini ifade ederken, kurultayın yapılamaması halinde farklı yolların da masada olduğunu söyledi.

"İMZALARIN KONTROLÜ BİR SAATLİK İŞ"

Halk TV canlı yayınında konuşan Bülbül, olağanüstü kurultay için 833 delegenin noter onaylı imzasının CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiğini belirterek, tüzüğün bu konuda açık hükümler içerdiğini belirtti.

CHP'nin butlan sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarını da eleştiren Bülbül, "Bizim bu başvurudan sonra sözcü açıklamada bulunuyor, 'Biz imzalara bakıyoruz' diyor. Nasıl bakıyorsun, bir saatlik iş. Noter resmi kurum, noterde atılmış imzaların neyine bakıyorsun? Ne yapıyorlar, zamana oynuyorlar, ipe un seriyorlar" dedi.

"ÇAĞRI HEYETİ TALEP EDECEĞİZ"

Bülbül, tüzüğün 48. maddesine göre gerekli imzaların teslim edilmesinin ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması gerektiğini belirterek, 29 Haziran Pazartesi günü hukuk mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Süleyman Bülbül şunları söyledi:

"Tüzüğün 48. maddesi açık, imzalar verildikten sonra 45 gün içinde olağanüstü kongre yapılır deniyor. Bu açık ve net.

Biz pazartesi günü hukuk mahkemesine başvuracağız, çağrı heyeti isteyeceğiz. Çağrı heyeti talebinde bulunacağız. Bu çağrı heyeti, imzaları genel merkezden isteyecek ve kongre konusunda karar verecek."

"KURULACAK YENİ PARTİ ERKEN SEÇİME GİREMEYEBİLİR"

Kurultayın zamanında yapılamaması halinde CHP'nin seçimlere katılımı konusunda risk doğabileceğini öne süren Bülbül, bu ihtimale karşı farklı seçenekler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"Kongre konusunda karar vermezse 26 Temmuz 2026'dan önce iki kurultay atlamış şekilde biz kongremizi yapamazsak, bu durumda CHP seçime giremeyecek. Bu riski alamayacağımıza göre, CHP gibi bir partinin seçime girme durumunu sarayın yargısının insafına da bırakamayacağımıza göre, bizim 26 Temmuz'dan önce yapılacak bir kurultay yoksa yeni bir yol açacağız, yeni bir yol bulacağız.

Yeni parti olayı da erken bir genel seçimde riski olacağı için şu anda seçime girme yeterliliğini almış partiler konusunda da B, C, D planlarını uygulayacağız."

YENİ PARTİ İDDİASINA YANIT

Program sunucusu Gökmen Karadağ'ın, "Yeni partinin adı ne olacak?" sorusuna Bülbül, "Yürüyüş olmayacak" yanıtını verdi.

"Biz seçilmiş genel başkanımız ve genel merkezimizin vermiş olduğu her türlü karara uyarız. Şu anda mutlak butlanla gelmiş CHP genel merkezinde tarih olarak mart ayından bahsediliyor. Düşünün eylül ayında kurultay sürecine başlayacaklarmış, daha kurultay takvimi de belli değil. Yani ipe un serecekler, kurultaya gitmeyecekler. Ne yapacaklar, ihraçlar devam edecekler" dedi.