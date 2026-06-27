ABP lideri Bedri Yalçın'dan büyük iddia: CHP'den 86 milletvekili ve 74 il başkanı partimize katılacak

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, daha önce ortaya atılan "3 milletvekili ABP'ye geçecek" iddialarını yalanlamıştı. Yalçın, son olarak siyaset gündemini sarsacak iddialarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel ve ekibiyle görüştüklerini söyleyen Yalçın, CHP’den ayrılacak 86 milletvekilinin ve 74'e yakın il başkanının kendi partisine (ABP) katılacağını ileri sürdü.

BEDRİ YALÇIN: ONLAR ZATEN BİZİM PARTİYE KATILIYORLAR

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz. Ama şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar"

"MECBUR GENEL KURULA GİDECEĞİZ"

Yapılan görüşmelerin amacının CHP'den ayrılan kişilerin ABP'ye katılması olduğunu ifade eden Bedri Yalçın, katılım sonrasında partide büyük değişiklikler yapacaklarını iddia etti. Yalçın süreci şöyle anlattı:

"Tabii hiçbir sorun yok, şu anda hiçbir engel de yok, sorun da yok. Zaten onların da bir problemi yok. Yani onların geri CHP'ye gitme şansı da yok. Zaten gitseler CHP onları almaz. Onlar geçtikten sonra mecbur genel kurula gideceğiz. Geçtikten sonra Meclis'te, grup kurulması gibi bunları tamamladıktan sonra genel kurula gideceğiz. Genel kurulda ne yapacağız? Üye sayısını değiştireceğiz. Onlar üye de getirecekler bize. Nedir? Parti meclis üyesi, MKYK, MYK, Genel İdare Kurulu bunlar düzenlenecek. Bundan sonra da bir sorun yok, devam edeceğiz yani"

"YAZMIŞ BİRİ 'SAHİBİNDEN SATILIK PARTİ.' ARSA MI ALIYORSUNUZ"

Görüşmeler sırasında herhangi bir pazarlık yapılmadığını söyleyen Yalçın, ortalıkta dolaşan para iddialarına da tepki gösterdi. Partisinin tertemiz olduğunu söyleyen Yalçın, şöyle konuştu:

"Öyle pazarlık mazarlık yok, para pul bilmem ben, bizim fiyatımız yok, yazmış biri 'Sahibinden satılık parti.' Arsa mı alıyorsunuz, mülk mü alıyorsunuz, ne alıyorsunuz? Biz 6 yıldır kurulmuşuz parti, ne kimseye 1 lira borcumuz var ne kimseyle bir işimiz var ne kimseyle bir şaibemiz var"

MANSUR YAVAŞ İDDİALARINA YALANLAMA

Kamuoyunda konuşulan "Mansur Yavaş genel başkan olmazsa kabul etmem" yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirten Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü de ekleyerek iddiaları şu sözlerle yalanladı:

"Yok Mansur Yavaş cumhurbaşkanı da olmazsa kabul etmem. Böyle bir şey yok. Konuşmadım. Konuşsam erkek gibi derim ki konuştum. Hatta gittim Mansur Bey’i de ziyaret ettim. 'Ben zaten senin öyle bir şey demediğini biliyorum. Ama teşekkür ederim gelip bilgi verdiğin için' dedi. Onunla da konuştum yani. Durum bu" (DHA)