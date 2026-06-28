Van Barosu Rojin dosyasından çekildi: Baba Kabaiş'in bir gün önceki sözleri gündem oldu

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kabaiş ailesini temsil eden Van Barosu, dosyadan çekildiklerini duyurdu.

Baro'nun çekilme açıklamasının öncesinde baba Nizamettin Kabaiş'in cumartesi katıldığı bir yayında sarf ettiği sözler gündem oldu.

VAN BAROSU ROJİN DOSYASINDAN ÇEKİLDİ

Van Barosu'ndan yapılan açıklamada, gelinen aşamada 21 yaşındaki Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin güç hale geldiği belirtilerek şunlara yer verildi:

"Gelinen aşamada; dosyada müşteki sıfatıyla yer alan merhume Rojin Kabaiş'in babası Sayın Nizamettin Kabaiş'in verdiği adalet mücadelesindeki zorluk ve aydınlatılmamış şüpheli ölümün yarattığı derin ruhsal yıpranmanın, baba ile dosyanın takibine ilişkin sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesini güçleştirdiği kanaatine varılmıştır. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz."

Van Barosu'ndan yapılan açıklama (28 Haziran 2026)

Özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatların da dosyadan çekildiği de ifade edildi:

"Bu nedenle, dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Van Barosu dava takip ekibi ve özel vekaletname ile yetkilendirilmiş avukatlar olarak, dosyadan çekilme kararı alınmıştır.

Söz konusu karar, olayın aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimizden veya adalet arayışına verdiğimiz değerden geri adım atıldığı anlamına gelmemektedir. Rojin Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımızı, Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi bildiririz"

BABA NİZAMETTİN KABAİŞ 'VAN BAROSU BİZİ SATTI' DEMİŞTİ

Öte yandan Van Barosu'nun çekilme kararının öncesinde cumartesi (27 Haziran 2026) günü MedyaBlok yayınına konuk olan Nizamettin Kabaiş, kızının ölümüyle ilgili soruşturmayla Van Barosu'nun yeterince ilgilenmediğini öne sürerek şu sözleri sarf etmişti:

"Diyarbakır Barosu içinde olmasaydı çoktan bu kapatacaktı bu dosyayı. Bizi de satıyor. Rojin de onun umurunda değil zaten. Sürekli... Bak önceki onun röportajını dinle ne diyor. İlk çıktığı zaman, haberlere başlamadan önce diyor, "Biz ailenin yanındayız, babanın yanındayız, takip sürecinden beri gidip geliyoruz, Rojin dosyasının takipçisi olacağız sonuna kadar." E hani takipçisi? Sen bir şey becerememişsin ki."