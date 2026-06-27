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Halk TV Türkiye Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı

Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki yaylalarda oluşan 'sis denizi' drone ile görüntülendi. Kaçkar Dağları'nın zirvelerinden süzülen sis, Huser ve Avusor yaylalarını eşsiz bir manzaraya bürüdü.

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Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı - Fotoğraf: 1
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimli yaylalarda oluşan 'sis denizi' drone ile havadan kaydedildi.

Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı - Fotoğraf: 2
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Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde yer alan yaylalar, sisin oluşturduğu eşsiz manzarayla her yıl binlerce ziyaretçiyi bölgeye çekiyor.

Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı - Fotoğraf: 3
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Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Huser ve Avusor yaylalarında sisle birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.

Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı - Fotoğraf: 4
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Bölge sakinleri büyükbaş hayvanlarını otlatırken bir yandan da doğanın sunduğu bu eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı - Fotoğraf: 5
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Zirvelerindeki yıl boyunca erimeyen kar örtüsüyle dikkat çeken Kaçkar Dağları, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı - Fotoğraf: 6
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Huser başta olmak üzere Pokut, Avusor, Sal ve Gito yaylaları 'sis denizi' manzarasıyla bölgeye gelenlerin ilgi odağı oluyor.

Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı - Fotoğraf: 7
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Bulutların dağ yamaçlarına yaslanarak vadileri doldurduğu anlarda yaylalar adeta pamuk denizinin üzerinde yüzen adacıklara dönüşüyor.

Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı - Fotoğraf: 8
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Doğu Karadeniz'in en çarpıcı doğa olaylarından biri sayılan 'sis denizi', yaylaların yüksek rakımı ve nemin birleşmesiyle özellikle yaz aylarında sıkça oluşuyor.

(AA)

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