Halk TV Türkiye Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı

Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki yaylalarda oluşan 'sis denizi' drone ile görüntülendi. Kaçkar Dağları'nın zirvelerinden süzülen sis, Huser ve Avusor yaylalarını eşsiz bir manzaraya bürüdü.

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