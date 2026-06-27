Bulutların üzerinde bambaşka bir dünya: Rize'yi sis denizi sardı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki yaylalarda oluşan 'sis denizi' drone ile görüntülendi. Kaçkar Dağları'nın zirvelerinden süzülen sis, Huser ve Avusor yaylalarını eşsiz bir manzaraya bürüdü.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimli yaylalarda oluşan 'sis denizi' drone ile havadan kaydedildi.
Kaçkar Dağları'nın zirvelerinde yer alan yaylalar, sisin oluşturduğu eşsiz manzarayla her yıl binlerce ziyaretçiyi bölgeye çekiyor.
Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Huser ve Avusor yaylalarında sisle birlikte görülmeye değer manzaralar oluştu.
Bölge sakinleri büyükbaş hayvanlarını otlatırken bir yandan da doğanın sunduğu bu eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.
Zirvelerindeki yıl boyunca erimeyen kar örtüsüyle dikkat çeken Kaçkar Dağları, her mevsim farklı güzellikler sunuyor.
Huser başta olmak üzere Pokut, Avusor, Sal ve Gito yaylaları 'sis denizi' manzarasıyla bölgeye gelenlerin ilgi odağı oluyor.
Bulutların dağ yamaçlarına yaslanarak vadileri doldurduğu anlarda yaylalar adeta pamuk denizinin üzerinde yüzen adacıklara dönüşüyor.
Doğu Karadeniz'in en çarpıcı doğa olaylarından biri sayılan 'sis denizi', yaylaların yüksek rakımı ve nemin birleşmesiyle özellikle yaz aylarında sıkça oluşuyor.
(AA)