Özgür Özel '86 vekil transfer olacak' iddiasına yanıt verdi: ABP lideri söylemişti

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP lideri Özgür Özel ve ekibiyle görüştüklerini söyleyip CHP’den ayrılacak 86 milletvekilinin ve 74'e yakın il başkanının kendi partisine katılacağını ifade siyaset dünyasında gündem olacak açıklamayı yapmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL YALANLADI: BU HABER DOĞRU DEĞİL

Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube kanalında yaptığı yayında programda, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesini aktardı.

Zeyrek'in aktardıklarına göre Anadolu Birliği Partisi Bedri Yalçın'ın "86 milletvekili bize katılacak" ifadeleri sorulan Özel, "Bu haber doğru değil" açıklamasını yaptı.

Deniz Zeyrek "Özgür Özel partiyi bırakmayacak. Sonuna kadar mücadele edecek. Yeni parti, CHP'yi geri almak için kurulan bir yöntem değil. Yeni parti bir tedbir" değerlendirmesinde bulundu.

ABP LİDERİNİN İDDİASI

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "3 milletvekili ABP'ye geçecek" iddialarını yalanlamış ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz. Ama şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar"