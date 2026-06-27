Kerem Aktürkoğlu affını istedi
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken bir paylaşımda bulunup taraftarlardan affını istedi.
Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından özür diledi, affını istedi. Kerem, "Milletimize bekledikleri sevinci yaşatamadık. Hakkınızı helal edin" dedi.
AFFINI İSTEDİ
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda erken elenmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayımladı. Milli futbolcu, hem hesap verdi hem özür diledi. Yıldız oyuncu şu sözlerle taraftarlara seslendi:
Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik. Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok.
"ELEŞTİRİLECEĞİZ, DERS ÇIKARACAĞIZ"
Aktürkoğlu, eleştirilere de yanıt verirken şu paylaşımda bulundu:
Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız.
"HAKKINIZI HELAL EDİN"
Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin.