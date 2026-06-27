Kerem Aktürkoğlu affını istedi

Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından özür diledi, affını istedi. Kerem, "Milletimize bekledikleri sevinci yaşatamadık. Hakkınızı helal edin" dedi.

AFFINI İSTEDİ

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda erken elenmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayımladı. Milli futbolcu, hem hesap verdi hem özür diledi. Yıldız oyuncu şu sözlerle taraftarlara seslendi:

Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik. Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok.

"ELEŞTİRİLECEĞİZ, DERS ÇIKARACAĞIZ"

Aktürkoğlu, eleştirilere de yanıt verirken şu paylaşımda bulundu:

Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin.