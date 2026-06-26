Son Dakika │ Kadir İnanır yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Kadir İnanır, 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Mayıs ayında İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ın usta isimlerinden Kadir İnanır bir süredir tedaviye olumlu yanıt vermiyordu. Zatürre ve solunum sıkıntısı sebebiyle yaklaşık 2 aydır yoğun bakımdaydı.

Fatsa doğumlu olan Kadir İnanır, aslen Sürmenelidir. İlk ve orta öğrenimini Fatsa'da tamamlayan İnanır, eğitimine yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'nde devam etti. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Sinema kariyerine 1968 yılında katıldığı yarışmalarla adım atan İnanır, aynı yıl düzenlenen "Fotoroman Artisti Yarışması"nı kazanmasının ardından fotoromanlarda rol aldı. İlk sinema deneyimini 1968 yapımı Yedi Adım Sonra ile yaşayan sanatçı, başrol çıkışını ise yönetmen Atıf Yılmaz imzalı Kara Gözlüm filminde, Türkan Şoray ile birlikte yaptı.

Yeşilçam'ın en önemli erkek oyuncularından biri olarak kabul edilen Kadir İnanır, uzun kariyeri boyunca çok sayıda unutulmaz filmde rol aldı ve özellikle Türkan Şoray ile oluşturduğu sinema ortaklığıyla Türk sinema tarihine damga vurdu.