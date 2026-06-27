Hakan Çalhanoğlu veda etti: Hakkınızı helal edin

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32 yaşındaki futbolcu, "Biliyorum… Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum" ifadelerini kullandı.