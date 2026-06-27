Meteoroloji açıkladı: Fırtına kuvvetli sağanak aşırı sıcak hepsi aynı günde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde aynı gün içinde farklı hava koşullarının bir arada yaşanacağı tahmin ediliyor. Yurdun büyük bir kısmında parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava dalgasının etkili olması beklenirken bir yanda fırtına bir yanda kuvvetli yağış bir yanda aşırı sıcaklık değerleri yaşanacak.

FIRTINA KUVVETLİ SAĞANAK AŞIRI SICAK HEPSİ AYNI GÜNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, bu bölgelerin dışındaki diğer tüm yerlerde ise sıcaklıkların normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde tırmanacağı tahmin ediliyor.

Yağış dengesinde ise Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı bildirildi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ancak Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağışlar konusunda da kritik bir uyarıda bulunan Meteoroloji; sağanak yağışların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini duyurarak, sel ve su baskını gibi yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği yönünde çağrı yaptı.

METEOROLOJİ SARI KODLA AÇIKLADI

Meteoroloji 9 ile sarı kodlu uyarı vererek kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı uyardı. O iller şu şekilde:

Artvin (gök gürültülü sağanak)

Balıkesir (kuvvetli rüzgar)

Çanakkale (kuvvetli rüzgar)

Giresun (gök gürültülü sağanak)

İzmir (kuvvetli rüzgar)

Manisa (kuvvetli rüzgar)

Ordu (gök gürültülü sağanak)

Rize (gök gürültülü sağanak)

Trabzon (gök gürültülü sağanak)