Son Dakika | Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada 22 yıla kadar hapis talebi!

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan davada mütalaa açıklandı. Mütalaada 5 kişi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

13 Kasım 2025'de zehirlenme' şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açılan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada, aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yapacak.

22,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Rustemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

BİR KİŞİNİN BERAATİ TALEP EDİLDİ

Celse arasında esasa ilişkin mütalaa sunuldu. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı’nın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi. (DHA)