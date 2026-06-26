Dev oteller zincirinin sahibi gözaltında! CHP'li belediye operasyonu sermayeyi de vurdu

2024 yılındaki yerel seçimlerin ardından başlayan CHP'li belediyeler operasyonunda bu sabah kritik gözaltılar yapıldı. Şile Belediyesi'ne yönelik operasyonda dünya genelinde binlerce şubesi olan Wyndham Hotels & Resorts grubuna ait uluslararası bir otel zinciri olan Ramada Otel sahibi Altuğ Erim'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Sabahın erken saatlerinde yapılan operasyonda belediye başkan yardımcısının da olduğu 17 kişi arasında Haluk Levent'in kardeşinin de gözaltına alındığı aktarılmıştı.

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTELİ BELLİ OLDU

Bu sabah yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 17 olarak biliniyor. Aralarında belediye başkan yardımcısı Berna Avcı'nın da olduğu 17 kişilik listenin tamamı şu şekilde:

1.⁠ ⁠Altuğ Erim - Ramada Otel Sahibi

2.⁠ ⁠Arif Sevik - Koşan Adam Firması Çalışanı

3.⁠ ⁠Berk Ulu – İş insanı

4.⁠ ⁠Berkant Acil - (Haluk Levent’in Kardeşi) Koşan Adam Firması Sahibi

5.⁠ ⁠Berna Avcı - Şile Belediye Başkan Yardımcısı

6.⁠ ⁠Engin Şenyurt - Firma Sahibi

7.⁠ ⁠Ferhat Domurcuk - Şile Belediyesi eski Çalışanı

8.⁠ ⁠İlkay Çiftçi - Belediye iştiraki çalışanı

9.⁠ ⁠Mehmet Sait Köse - Sur Müzik Organizasyon Sahibi

10.⁠ ⁠Mert Ulu – İş insanı

11.⁠ ⁠Murat Delen – Müteahhit

12.⁠ ⁠Murat Özdemir – Müteahhit

13.⁠ ⁠Nazif Gönen – Gönen Otel’in Sahibi

14.⁠ ⁠Sercan Taşkaya – Şile Belediyesi Özel Kalem Şoförü

15.⁠ ⁠Yavuz Urkun – Mimar

16.⁠ ⁠Yeliz Kaya – Koşan Adam Firması Muhasebecisi

17.⁠ ⁠Yılmaz Urkun – Mimar