Halk TV Türkiye Son Dakika | Butlan CHP'si ihraçlara itirazı reddetti

Son Dakika | Butlan CHP'si ihraçlara itirazı reddetti Son dakika haberi... CHP'de butlan YDK'sı, ihraç talebiyle disipline sevk edilen dört il başkanı ve bir belediye başkanının tedbir taleplerinin kaldırılmasına yönelik itirazlarını reddetti.