Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Butlan CHP'si ihraçlara itirazı reddetti

Son Dakika | Butlan CHP'si ihraçlara itirazı reddetti

Son dakika haberi... CHP'de butlan YDK'sı, ihraç talebiyle disipline sevk edilen dört il başkanı ve bir belediye başkanının tedbir taleplerinin kaldırılmasına yönelik itirazlarını reddetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Butlan CHP'si ihraçlara itirazı reddetti
Son Güncelleme:

Butlan yönetiminin CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ihraç talebiyle disipline sevk edilen dört il başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir taleplerinin kaldırılmasına yönelik itirazlarını reddetti.

Son Dakika | Butlan CHP'si ihraçlara itirazı reddetti - Resim : 1

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve YDK'sı ihraç taleplerini değerlendirmek üzere toplandı.

Son Dakika | CHP'de butlancılardan yeni ihraç kararları! İki il başkanı daha görevden alındıSon Dakika | CHP'de butlancılardan yeni ihraç kararları! İki il başkanı daha görevden alındı

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Toplantıda, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbirle disipline sevklerine ilişkin yaptıkları itirazlar görüşüldü.

74 il başkanından butlan yönetimine açık mesaj: Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz74 il başkanından butlan yönetimine açık mesaj: Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz

Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir itirazları reddedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro