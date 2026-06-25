Son Dakika | Butlan CHP'si ihraçlara itirazı reddetti
Son dakika haberi... CHP'de butlan YDK'sı, ihraç talebiyle disipline sevk edilen dört il başkanı ve bir belediye başkanının tedbir taleplerinin kaldırılmasına yönelik itirazlarını reddetti.
Butlan yönetiminin CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ihraç talebiyle disipline sevk edilen dört il başkanı ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir taleplerinin kaldırılmasına yönelik itirazlarını reddetti.
Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve YDK'sı ihraç taleplerini değerlendirmek üzere toplandı.
İTİRAZLAR REDDEDİLDİ
Toplantıda, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbirle disipline sevklerine ilişkin yaptıkları itirazlar görüşüldü.
Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir itirazları reddedildi.