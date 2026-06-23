Son Dakika | CHP'de butlancılardan yeni ihraç kararları! İki il başkanı daha görevden alındı

CHP'de butlan yönetimi, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'yı partiden ihraç etti.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi parti içinde görevden almalara ve ihraçlara devam ediyor. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı partiden ihraç edildi.

YENİ İSİMLER BELLİ

Butlan yönteminin CHP Antalya İl Başkanlığı’na Hasan Şahin’i, CHP Kayseri İl Başkanlığı’na ise Okan Marzıoğlu’nu atadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin kurultayına ilişkin mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve geri döndü. Butlan yönetimi görevi devraldıktan sonra parti içinde görevden alma ve ihraç kararlarına imza atmaya başladı.

Butlancılar tarafından Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Erzurum dahil olmak üzere dokuz ilin yönetimi feshedilerek görevden alındı.

İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya tedbirli olarak disipline sevk edildi ve görevden alındı.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar "mahkeme kararıyla görevde olmadıkları" gerekçesiyle yalnızca tedbirli olarak disipline sevk edildi.