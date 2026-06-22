İzmir'de butlan şiddeti kamerada! İl başkanvekilini yumrukladılar

Kılıçdaroğlu'nun butlan kararı ile CHP'ye geri dönmesinin ardından görevden almaları devam ediyor. İzmir İl Başkanlığı'nın görevden alınmasının ardından dün akşam saatlerinde butlan heyeti kapıları kırarak binaya girdi. Makam odasında tepki çeken zafer pozları paylaşıldı. Binada yaşanan arbede sırasında il başkanvekilinin de yumruklandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

BUTLAN ŞİDDETİ KAMERADA

Kılıçdaroğlu'nun butlan MYK'sı tarafından görevden alınan Çağatay Güç, sosyal medya hesabından dünkü arbedenin ve il binasının basıldığı anları paylaştı. Söz konusu görüntülerde kalabalık bir grubun arbede ile içeri girdikleri, il başkanvekilini yumrukladıkları ve Özgür Özel'in asılı fotoğrafını parçaladıkları anlar yer aldı.

Çağatay Güç'ün sosyal medya hesabındaki açıklaması şu şekilde oldu:

"Dün gece Türkiye tarihine bir utanç tablosu daha eklendi. Baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne butlan ekibinin atadığı kişi ve arkasında öfke ve nefret dolu bir ekiple girdi. Gecenin bir saatinde yapılan bu girişim ve bu görüntüler tarihin utanç tablosunda sonsuza dek yer alacak. Halkın iradesinin yok sayıldığı bu kara gün elbette ki unutulmayacaktır.

Biz halkın gönlündeki makamın sahibiyiz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde bu demokrasi mücadelesini kazanacak er geç milletimizi bu zulümden kurtaracağız.

İnsanlıktan nasibini almayanlara halkımız seçim günü cevabını verecek.

Millet diz çökmez, sokak susmaz!

Geriye yalnızca direnenler ve ömrünü bu ülkeye, demokrasiye ve Cumhuriyet’e adayanlar kalır!"