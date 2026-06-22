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Butlan heyeti dördüncü binaya da kapı kırarak girip bu pozu verdi

Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanlığı'na yaptığı atama sonucunda dün gece kapıları kırılarak girilen binada makam odasında verilen bu poz dikkat çekti.

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Butlan heyeti dördüncü binaya da kapı kırarak girip bu pozu verdi

Kılıçdaroğlu'nun butlan MYK'sında alınan karar ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı. Dün gece saatlerinde İzmir İl Başkanlığı binasında arbede çıktı. Butlan heyeti, başkanlığın kapısını kırıp içeri girdi. Geçmiş dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve beraberindekilerin ilk işi makam odasındaki Özgür Özel fotoğrafını kaldırmak olurken ardından makam koltuğuna oturup sosyal medyada tepki toplayan bu fotoğrafı çektirdiler.

Butlan heyeti dördüncü binaya da kapı kırarak girip bu pozu verdi - Resim : 1

BU KAPILARI KIRIP GİRDİKLERİ DÖRDÜNCÜ BİNA

CHP'ye başlatılan yargı kıskacı sonrasında merkez binalarına kapıları kırılarak girilen son bina İzmir İl Başkanlığı binası oldu.

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İlki İstanbul İl Başkanlığı binasına 7-8 Eylül tarihinde yapılan polis baskını ile gerçekleşen bu adımların devamında CHP Genel Merkez binasının da kapıları kırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun butlan olarak atanmasının ardından 24 Mayıs tarihinde CHP Genel Merkezinin de kapıları tıpkı İstanbul İl Başkanlığı binası gibi kırılmış, bina polis eli ile Kılıçdaroğlu'na teslim edilmişti.

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GAZİANTEP İL BAŞKANLIĞI BİNASININ DA KAPILARI KIRILMIŞTI

20 Haziran tarihinde CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, mutlak butlan kararının ardından başlattıkları Demokrasi Nöbeti'ne YKS nedeniyle ara verdikleri gece, il başkanlığı binasının kapı ve kepenklerinin kırılarak içeri girildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP İzmir Mutlak butlan
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