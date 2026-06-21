CHP İzmir'de butlan arbedesi: Atanmış başkan polisle binaya girdi

Atanmış CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınarak yerine geçmiş dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı. Kararın ardından Güç öncülüğündeki partililer il binasında nöbet tutmaya başladı. Gümrükçü'nün binaya girmek istemesiyle birlikte binada arbede yaşandı.

CHP İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü, il binasına girdi. Binada yer yer arbede yaşanıyor. pic.twitter.com/xhJfXyc9wM — İzmir (@izmir) June 21, 2026

GÜMRÜKÇÜ İL BİNASINA GELDİ, ARBEDE YAŞANDI

Bugün akşam saatlerinde CHP İzmir İl Başkanlığı’na gelen Utku Gümrükçü ile partililer arasında arbede yaşandı. Olay sırasında partililer başkanlık makamına çıktı. Yaşanan gerginlik, MYK’nın atama kararına tepki gösteren partililer ile Gümrükçü arasında kısa süreli tartışmaya neden oldu.

PARTİLİLERDEN PROTESTO

Görevden alınan Çağatay Güç’e destek veren partililer, atama kararını protesto ederek il binasında nöbetlerini sürdürüyor. Yaşanan arbede sonrası CHP İzmir İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Konuyla ilgili CHP Genel Merkezi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İLK İŞ ÖZGÜR ÖZEL'İN FOTOĞRAFI KALDIRILDI

Binada yaşanan arbede sonucu binaya giren atanmış il başkanlığı İzmir ofisinin başkanlık odasına girdi.

Odaya giren ekibin ilk iş seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafını kaldırdığı görüldü.

SEÇİLMİŞ İL BAŞKANI GÜÇ'TEN AÇIKLAMA

Parti binasında yaşanan arbedenin ardından seçilmiş CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Güç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’yi bölüp parçalamaya, örgüt iradesini yok saymaya ve partimizi seçimlerden uzaklaştırmaya çalışan mutlak butlancılar, Genel Merkezimizde olduğu gibi, bugün de İzmir İl Başkanlığımızın kapısını kırarak, ardından polislerle birlikte binaya girdiler. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü binalardan, makamlardan ya da koltuklardan değil; örgütünden, üyelerinden ve halktan gelir. Binalarla değil, halkla kucaklaşanlar bu yolda başarılı olacaklar. Biz de milletimizle birlikte iktidardan ve butlancılardan kurtulmak için sokakta, meydanlarda, mahallelerde kurtuluş yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."