Kılıçdaroğlu'na bir şok da ressam Hamza Saykan'dan: Atatürk tablolarını bir bir geri aldı

CHP'de mutlak butlan yönetimine sanatçıların ambargosu sürüyor. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na eserlerini kullanmasını yasaklayan müzisyenlerin ardından, ressam Hamza Saykan'dan da bu doğrultuda bir hamle geldi.

Saykan, 2021'de CHP Genel Merkezi'ne verdiği iki yağlı boya Atatürk resmi ile saati, mahkeme kararıyla göreve gelen mutlak butlan yönetimine tepki amacıyla geri aldı.

Ünlü ressam, "Müzisyenlerin eserlerini butlan yönetiminin kullanmasını yasaklamasını yürekten destekleyerek ben de tarihin doğru tarafında yer almak istedim. Kemal Bey için çok çalıştık onca yanlışına karşın. Geldiğimiz noktada artık sessiz kalmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

"RESMİLERİMİN KILIÇDAROĞLU'NUN YANIBAŞINDA OLMASINA GÖNLÜM RAZI GELMEDİ"

"Gördüm ki Kemal Bey yanlış yolda. CHP Genel Merkezi'ndeki basın görüşmelerinde kullanılmak üzere 2021'de iki tane büyük boy yağlı boya Atatürk resmi ve bir saat vermiştim." diyen ressam Hamza Saykan, "Defalarca da salonun ortasına konularak çok güzel bir görsel oluşturmuştu ve bütün Türkiye de görmüştü. Geldiğimiz noktada bu resmimim ekranda Kılıçdaroğlu'nun yanıbaşında görülmesine gönlüm razı olmadı. O nedenle bu resmi geri aldım. Müzisyenlerin eserlerini butlan yönetiminin kullanmasını yasaklamasını yürekten destekleyerek ben de tarihin doğru tarafında yer almak istedim." ifadelerini kullandı.

Ressam Hamza Saykan eserlerini 2021 yılında CHP Genel Merkezi'ne vermişti.

"ARTIK SESSİZ KALMA ZAMANI DEĞİL"

Saykan'ın açıklamasının devamında ise şunlar yer aldı:

"Kemal Bey için çok çalıştık onca yanlışına karşın. Geldiğimiz noktada artık sessiz kalmanın zamanı değil. Ancak şunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Kemal Bey'in yanlışı ne kadar büyük olursa olsun hakaret edilmesini asla onaylamıyorum. Yakın zamanda yanlışının farkına varacak ya da halk yanlışını yüzüne vuracak. İşte o zaman bu resmim de CHP Genel Merkezine geri dönecek." (ANKA)