Milli takımı karıştıran kamplaşma: 2 futbolcu için ortalığı karıştıran iddia

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Paraguay'a tek golle mağlup oldu. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan milliler son sıraya demir atarken gruptan çıkma şansı kalmadı.

KADRO TERCİHLERİ ELEŞTİRİ TOPLADI

Milli takımın başarısızlığı sonrası hayal kırıklığı yaşanırken Vincenzo Montella eleştirilerin hedefi haline geldi. İtalyan teknik adamın Dünya Kupası'na götürdüğü isimler ve ilk 11 tercihleri büyük tepki topladı.

Montella'ya dair eleştiriler sürerken milli takımda kamplaşma iddiaları gündem oldu. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın kadro tercihlerine müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

"OYUNCULAR ÜÇE DÖRDE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA"

Konuya dair tv100 yayınında konuşan Haluk Yürekli, "Oyuncular milli takımın içinde şu anda üçe dörde bölünmüş durumdalar. Oynamayanların neredeyse tamamına yakını, Montella'nın Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan çok etkilendiğini düşünüyor. Ciddi sayıda oyuncu, 'Bu takımı Montella ile birlikte Merih ve Hakan yapıyor' diyor" dedi.

"OYUNCU TERCİHLERİNDE FUTBOLCULAR ETKİLİ OLUYOR"

Bir başka yayında ise Ali Naci Küçük, Ali Naci Küçük, "Öyle şeyler duyuyorum ki; mesela Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın Milli Takım'da takım içini ele geçirdiği söyleniyor; oyuncu tercihleri başta olmak üzere. Oyuncu tercihlerinde futbolcular etkili oluyorsa eyvah eyvah diyorum" ifadelerini kullandı.