Butlancıların İzmir İl Başkanlığı baskınında neler yaşandı? Çağatay Güç anlattı

Butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü’nün gece saatlerinde il binasına gelmesiyle başlayan tartışma, kısa süreli arbede ile sonuçlandı. Olayların ardından CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Halk TV’de yaptığı açıklamalarda neler yaşandığını anlattı.

Çağatay Güç, mahkeme süreci devam ettiği için il başkanlığı binasında nöbet tuttuklarını belirtti.

Güç, Gümrükçü ve ekibinin geleceğine ilişkin haberlerin günler öncesinden kendilerine ulaştığını ifade ederek, bu nedenle çok sayıda partilinin il binası önünde beklediğini anlattı. Cumartesi gününden itibaren yüzlerce kişinin gece boyunca bina çevresinde kaldığını belirten Güç, beklenen ziyaretin pazar gecesi gerçekleşmesinin kendileri açısından sürpriz olduğunu kaydetti.

“GECE YARISI GELENLER ÖRGÜTÜN İRADESİ OLAMAZ”

Utku Gümrükçü’nün “örgütün iradesiyle içeri girdik” yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Güç, örgüt iradesinin gece yarısı yapılan bir girişimle temsil edilemeyeceğini ifade etti.

Güç, olay sırasında binada bulunanların büyük bölümünün kadınlar ve gençlerden oluştuğunu söyledi. Güç, partilileri sakin olmaları konusunda uyardığını aktardı.

“TANIMADIĞIMIZ İNSANLAR VARDI”

Güç, il binasına gelen grubun içinde parti örgütünden olmayan kişilerin bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle kadın ve genç üyelerin güvenliği konusunda endişe duyduklarını söyleyen Güç, olay öncesinde silah ve kesici alet taşındığı yönünde çeşitli iddiaların da kendilerine ulaştığını dile getirdi.

Güç, bazı kişilerin profilleri nedeniyle tedirginlik yaşandığını ve gençlerin provokasyonlara kapılmaması için özel çaba gösterdiklerini ifade etti.

“TEBLİGAT YAPILMADI”

Yaşananların hukuki prosedürlere uygun olmadığını belirten Güç, görevden alınmalarına ilişkin resmi bir tebligatın kendilerine ulaşmadığını söyledi. Konunun yargıya taşındığını belirten Güç, mahkeme süreci devam ederken yapılan girişimin demokratik teamüllerle bağdaşmadığını ifade etti.

Valilik üzerinden yürütülmesi gereken resmi işlemlerin gerçekleşmediğini belirten Güç, yaşananların parti içi demokrasi açısından tartışmalı bir tablo ortaya çıkardığını ifade etti.

Yaşanan olayların ardından partililerin moralini koruduğunu belirten Güç, mücadeleyi sahada sürdüreceklerini söyledi. CHP’nin gündeminin ekonomik kriz, işsizlik, barınma sorunu ve emeklilerin yaşadığı sıkıntılar olması gerektiğini vurgulayan Güç, parti içi tartışmaların bu sorunların önüne geçmemesi gerektiğini dile getirdi.

Güç şöyle konuştu:

"Bizim koltuklarda oturup orada hava atacak bir durumumuz yok. Biz Anadolu insanıyız. Kendimizi çok daha rahat ifade ettiğimiz alanlar kadınlarımızın, gençlerimizin olduğu, vatandaşın olduğu alanlardır. Biz o alanlarda çalışmalarımıza devam edeceğiz."