Butlancıların ihraçlarına 74 il başkanından tepki: Korkmuyoruz, yılmıyoruz

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi bir çok il başkanını partiden ihraç etti. Çok sayıda il yönetimi de görevden alındı. Kılıçdaroğlu yönetimine karşı 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz" denildi.

74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri ortak açıklaması şöyle:

"Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Olağanüstü kurultay istiyoruz. Dayanışmamızı ve kararlılığımızı teslim alamayacaksınız. CHP örgütü yenilmez. CHP örgütü unutmaz."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin kurultayına ilişkin davada mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yönetim yeniden göreve geldi. Görevi devralan yeni yönetim, kısa süre içinde parti teşkilatlarında görevden almalara ve ihraçlara gitti.

Bu süreçte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Erzurum'un da aralarında bulunduğu dokuz il örgütünün yönetimi feshedildi. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilerek görevlerinden alındı.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan ve eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar hakkında ise "mahkeme kararıyla görevde bulunmadıkları" gerekçesiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldı. Öte yandan Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın partiden ihraç edildiği açıklandı.