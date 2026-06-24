Kılıçdaroğlu niyetini yakın çevresine açmış: Aday olacağım

CHP'de butlan krizi Kılıçdaroğlu'nun aldığı ve almadığı kararlar ile sürmeye devam ediyor. Olağanüstü kurultay çağrı ve hamlelerine kapıları kapatan Kılıçdaroğlu'nun 'arınmayı' tamamladıktan sonra yapılacak kurultayda aday olacağını yakın çevresine dediği iddia edildi.

"KURULTAYDA ADAY OLURUM AMA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAM"

Gazeteci Fatih Ergin, Meltem TV'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu cephesinden aldığı flaş kulisi paylaştı. Ergin'in aktardıklarına göre Kılıçdaroğlu yakın çevresine kurultayda aday olacağını ancak cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi:

Bugün aldığım bir kulis. Müslim Sarı'nın açıklamalarının ardından. Kılıçdaroğlu cephesinden önemli bir isimden. Diyor ki Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun düşüncesinin aday olmak yönünde olduğunu söylüyor. Hatta Kılıçdaroğlu demiş ki, "Partiyi arındırdıktan sonra neden bırakayım? Kurultayda aday olurum ama Cumhurbaşkanı adayı olmam" demiş.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI GÖZARDI EDİLDİ

Parti içerisinde butlan kararına ve Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı ile yeniden genel başkan sıfatı taşımasına itiraz eden delegeler, 4 defa seçilen Özgür Özel'in çağrısı ile noter onaylı olağanüstü kurultay taleplerini butlan yönetimine iletti. Ancak butlan yönetimi verilen binin üzerindeki imzayı gözardı etti.

Butlan sözcüsü Müslim Sarı dün yaptığı açıklamada partide olağan kurultay takviminin Eylül'de başlayacağını söyledi. Eylül ayında başlatılması planlanan olağan kurultay sürecinin 5-6 aylık bir periyodu kapsayacağı biliniyor.

MAHKEMEYE GİDİLECEK

Parti yönetimini butlandan geri almaya çalışan Özel ve ekibi tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanacaklarını birçok defa bildirdi. Son olarak delege sayısının yarısından bir fazlası ile olağanüstü kurultayın yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden kurmaylar, Kılıçdaroğlu yönetiminin bu adımı atmaması halinde sulh hukuk mahkemesine başvuracak.