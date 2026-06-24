TFF'de deprem! Hacıosmanoğlu'nun ipini çektiler: Yerine gelecek isim bile belli oldu
A Milli Takımın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı ve kullandığı sert ifadeler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sonu oldu. Yerine gelecek isim bile belirlendi.
A Milli Takımın, Dünya Kupası'nda "Çantada keklik" görünen gruptan ya birinci, ya da ikinci olarak çıkacağı ileri sürülüyordu. Ancak bu hayal oldu.
Milliler, dünya futbolunun en zayıf takımları arasında gösterilen Avustralya ve Paraguay'ı yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti. Son maç ABD ile oynanacak ve bu formaliteden öteye geçemeyecek.
Milli takımın elenmesinin yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davranışları ve sözleri de büyük tepki çekti. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın inatla aynı kadroyu sürüp, bazı oyuncuları geri plana atması da eleştirildi.
Hacıosmanoğlu'nun tehditvari sözleri ve hatta eleştiriler karşısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenmesi de büyük şaşkınlık yarattı. Hacıosmanoğlu, "Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını, bu insanlara artık yorum değil, saygısızlık boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı’nda çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum: Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanlığı’na görevlendirildi ve kendisinin de bu ülkeye üstün hizmetleri olacağına inanıyorum. Ama elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar, böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Bununla ilgili acilen kanuni bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çöküntüsünü önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Sayın Bakanımız en kısa sürede başlatır."
A Milli Takım'ın ABD'ye doğru dürüst organizasyon planlaması yapılmadan götürülmesi, çöl sıcağının hakim olduğu Arizona'da kamp yapması, maçlar için binlerce kilometre yol katetmesi de okların TFF'ye ve başkanı Hacıosmanoğlu'na çevrilmesine yol açtı.
Fatih Terim'in Avustralya maçı sonrası yaptığı destek açıklamasını yanlış yorumlayıp, bir de tartışmaya giren Hacıosmanoğlu'nun sözleri çok konuşuldu.
İstifası istenen Hacıosmanoğlu ise Montella'yı savunurken şunları söyledi: "Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanı gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz."
Bu gelişmeler bardağı taşıran son damlalar oldu. Hacıosmanoğlu'nun ipinin çekildiği, yerine gelecek ismin bile belli olduğu ve hatta hazırlık yaptığı bildirildi.
Aslında Hacıosmanoğlu için daha önceden harekete geçileceği, ancak Dünya Kupası nedeniyle bunun ertelendiği ileri sürüldü.
Gazeteci Tahir Kum, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Kum, "A Millî Takım’ın Dünya Kupası’nda elde ettiği sonuçların ardından harekete geçen muhalefet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini devirecek hamle için düğmeye bastı. TFF yönetimini köşeye sıkıştıran süreç, aslında hukuki bir zorunlulukla başladı. Anayasa Mahkemesinin Tahkim Kurulunun yapısına ilişkin kesin kararı ve statüde yer alan bazı maddelerin değiştirilmesi talebi, federasyonu harekete geçirmek zorunda bıraktı. TFF, statü değişikliği için mecburen genel kurulu toplantıya çağıracak" ifadelerini kullandı. Kum'un verdiği bilgiler şöyle:
"Bu mecburi genel kurula seçim maddesi ekletmek için TFF’ye baskı yapmaya hazırlanan kulüpler, kongreyi İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi için bir “ayrılık” sahnesine çevirmeyi planlıyor. Aslında Riva’daki çatlak yeni değil; Dünya Kupası sebebiyle sadece bir süreliğine rafa kaldırılmıştı. Hacıosmanoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana kullandığı sert ve tehdit dili, MHK’nin performansından duyulan kronik memnuniyetsizlik ve kulüplerin “10+4 yabancı kuralı” konusundaki taleplerinin görmezden gelinmesi bardağı taşırmıştı. En son Terim’le yaşanan “hesap” polemiği ise ipleri tamamen kopardı."
"Muhalefetin başını ise Galatasaray ve Beşiktaş çekiyor. Başakşehir’in de tam destek verdiği bu güçlü ittifak, kulüp başkanları düzeyinde gizli zirveler ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Normal şartlarda yönetimin 1 yıl daha süresi olduğunu savunan azınlıktaki kulüpler de artık ikna edilmiş durumda; çoğunluk net bir şekilde “hemen seçim” diyor."
"Kulislerden sızan bilgilere göre, Hacıosmanoğlu yönetiminin karşısına çıkarılacak isim ve ekip çoktan şekillendi. Yaklaşık bir yıldır profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdüren Mustafa Eröğüt, Türk futbolunu yönetmeye aday. Eröğüt’ün ekibinde yer alan Alkın Kalkavan ve Bayram Saral gibi isimler, bir süredir kulüplerle dirsek temasında."
"Ekip; Dursun Özbek, Serdal Adalı ve çok sayıda kulüp başkanıyla yaptığı gizli toplantılarda projelerini aktardı ve büyük oranda mutabakat sağladı. Kulüplerin stratejisi oldukça net: TFF’nin statü değişikliği için toplayacağı genel kurula seçim maddesi konulması için tazyik yapılacak. Eğer TFF yönetimi direnmeye çalışır ve seçime yanaşmazsa, kulüpler noter kanalıyla imza toplayarak olağanüstü seçimli genel kurulu zorla toplatacak."