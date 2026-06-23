Son dakika | Butlan yönetimi duyurdu: Kurultay süreci Eylül'de başlıyor

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, butlan MYK'sı toplandı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen sözcü Müslim Sarı alınan kararları duyurdu.

MYK'da Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'nın ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı, Kayseri İl Başkanlığı’na Okan Marzioğlu, Antalya İl Başkanlığı’na ise Hasan Şahin atandı.

DELEGELERİN TALEBİ YANIT BULAMADI

Butlan yönetimi, kurultay konusunda da takvimi başlatma kararı aldı. Sarı, olağan kurultay takviminin eylül ayında başlayacağını duyurdu. Yani butlan yönetimi, delege imzalarıyla genel merkeze iletilen olağanüstü kurultay taleplerini yanıtsız bıraktı. Onun yerine ilçe delege seçimlerinden başlayan ve aylara yayılan olağan kurultayı tercih etti.

Sarı'nın açıklaması şu şekilde:

"OLAĞAN KONGRE SÜRECİNİ BAŞLATMIŞ OLUYORUZ"

Kongre, kurultay süreçleriyle ilgili değerlendirmelerimiz de oldu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta arkadaşlarımız demokratik haklarını kullanarak bize imzalarını getirmişlerdi. Biz bu imzalarla ilgili, kurultay yapılmasına ilişkin imzalarla ilgili şekil şartlarını ve içeriğe ilişkin değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili kapsamlı açıklama yapılacak.

Bu, buna ek olarak biz biliyorsunuz bir olağan kurultay takvimini başlatmayı bir politik öncelik olarak belirlemiştik. Özellikle tabanımızdan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak bir kongre sürecini başlatmayı düşünmüştük. Bununla ilgili hem MYK'mızda hem Parti Meclisimizde karar almıştık. Bir komisyon kurulup olağan kongre takviminin açıklanmasına ilişkin... Biliyorsunuz geçen hafta biz bu komisyonumuzu oluşturmuştuk.

Sayın Orhan Sarıbal, Sayın Yıldırım Kaya, Sayın Adnan Demirci, Sayın Nevaf Bilek, Sayın Hasan Efe Uyar ve Sayın Deniz Demir'den oluşan altı kişilik bir komisyon oluşturmuştuk. Bu komisyon olağan kurultay hazırlık komisyonu olarak görev yapacaktı. Komisyon toplantılarına devam ediyor, yaptı ve bir kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız.

Ve eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla. Olağan kongre süreci özellikle bu yaz aylarında bu tatil sebebiyle bunu biraz daha şey yaparak 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takvimi kararını almış oluyoruz. Takvimin ayrıntıları, yani ilçe kongreleri ve il kongreleri ile ilgili takvim ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.

İKİ İL BAŞKANI HAKKINDA GÖREVDEN ALMA

Butlan sözcüsü Sarı, iki il örgütüne ilişkin değerlendirme yapıldığını da belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İki tane ilimizle ilgili bir değerlendirme yapıldı örgütlerimize dönük. Yurtdışı örgütlerimize ilişkin bir değerlendirme de yapıldı. Yani bu yurtdışı örgütlerimizin içinde bulunduğu durum, genel bir yeniden yapılanma ve bu yeniden yapılanma çerçevesinde alacağımız kararlarla ilgili bir çerçeve görüşmesi yapıldı.

Türkiye'deki iki ilimizle ilgili de iki tane karar alındı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber feshi ve il başkanının da dolayısıyla feshi ve onun yerine, mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzıoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Kendisi önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Kayseri'de. Bu arada Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun feshiyle beraber aynı zamanda disipline sevki de söz konusu.

Antalya ilimizi de, sadece bir örgüt feshi var, orada bir disiplin uygulaması yok. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde bu arkadaşlarımız kendi il yönetimleri ile ilgili çalışmalarını yapıp bize gelecekler."