Kalpli Göl'ün kalbi kırıldı: Bu kez rengi soldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Dalyan köyünde bulunan ve kalp şekliyle ünlenen 'Kalpli Göl', her yıl haziran ayında aldığı pembe rengine bu sezon bürünmedi. ÇOMÜ'den Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, değişimin nedenini son 13 yılın en yüksek yağış seviyesine bağladı.

TUZLULUK DÜŞTÜ, RENK KAYBOLDU

Alexandria Troas Antik Kenti'nin eski iç limanı olan göl, normalde 'Dunaliella salina' adlı mikroskobik canlının çoğalmasıyla pembe ve kırmızıya yakın tonlara bürünüyor. Bu yıl haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen gölde renk değişimi görülmedi.

ÇOMÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Alper Tunga Akarsubaşı, durumu yağış miktarındaki rekor artışa bağladı.

Akarsubaşı, "Bu yıl Çanakkale son 13 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Bundan dolayı göldeki tuzluluk seviyesi düştü. Bu durumda pembelik yaratan mikroorganizmalardan daha ziyade yeşil, kahverengi mikroorganizmalara dönüş olması beklenir. Bu pembe göl tipinde, bütün dünyada da arada karşılaştığımız sorunlardan biridir" dedi.

GÖLDE 'MÜSİLAJ BENZERİ' KÖPÜKLENME GÖRÜLDÜ

Akarsubaşı, yağışla birlikte çevredeki tarım arazilerinden ve insan kaynaklı kirlilikten gölün etkilendiğini de aktardı. Uzman, bu sürecin 'besinsel zenginleşme' adı verilen farklı bir kirlenme türüne yol açtığını belirtti.

Akarsubaşı, "Bunun yanında yağan yağmurlarla zamanla çevre tarlaların ve insan kirliliklerinin de gölün üstüne akması ile aslında 'besinsel zenginleşme' dediğimiz, farklı bir kirlenme yaşanır. Şu an gölde gördüğünüz müsilaj benzeri köpüklenme görüntüsü de bundan kaynaklanmaktadır" diye konuştu.

ÇOMÜ EKİBİ MİKROORGANİZMALARI TAKİP EDİYOR

Göldeki değişim, ÇOMÜ Biyoloji Bölümü'nden Dr. Tülay Bican Süerdem ile yürütülen ortak bir çalışmanın da konusu. Akarsubaşı, mikroorganizmaların moleküler tanımlama kısmıyla kendisinin ilgilendiğini, mevsimsel takibin son teknoloji yöntemlerle sürdüğünü söyledi.

Akarsubaşı, "Zaten bir süredir bu gölle ilgili ÇOMÜ Biyoloji Bölümü'nden Dr. Tülay Bican Süerdem hocamızla çalışma yapıyoruz. Mikroorganizmaları mevsimsel olarak son teknoloji moleküler metotlarla takip ediyoruz. Bu son dönemin örneklerini daha biz de almadık. Bu örnekleri çıkardığımız zaman daha net konuşabiliriz. Arada mevsimsel olarak pembelik yaratan organizmaların diğer organizmalarla yer değiştirip rengin biraz açılıp, biraz koyulaştığını görebiliyoruz" diye konuştu.

Dünyada az sayıda örneği bulunan pembe göl statüsündeki Kalpli Göl, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla son yıllarda ziyaretçi akınına uğruyor. Ekip, yeni örnekler alındıktan sonra göldeki mikroorganizma değişimine ilişkin daha kesin sonuçlar paylaşacak.

(DHA)