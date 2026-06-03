Pembe gölü gören gözlerine inanamıyor: 200 yıldır el değmeden korunuyor

İlk bakışta insan yapımı bir havuz izlenimi veren Torrevieja Lagünü, aslında İspanya'nın güneyindeki Valensiya bölgesine bağlı Alicante eyaletinde yer alan yani aşırı tuzlu, doğal bir göl.

Gölün sıra dışı pembe rengi, yalnızca bu denli yoğun tuzlu sularda yaşayabilen Dunaliella salina adlı mikroalgin kontrolsüz biçimde çoğalmasından kaynaklanıyor. Bu tek hücreli organizma, stres koşullarında pembe ve kırmızımsı pigmentler üreterek gölün tüm yüzeyine kendi rengini yansıtıyor.

İKİ LAGÜN, İKİ RENK

Torrevieja'nın hemen yanı başında yer alan La Mata Lagünü ise çevredeki dağlardan gelen tatlı su girdisi sayesinde yeşilimsi tonlarda kalıyor. Birbirinden bu denli keskin biçimde ayrışan iki göl, uzaydan bakıldığında doğanın kendi eliyle çizdiği bir renk karşıtlığını oluşturuyor.

GÖLÜN İÇİNDEKİ BESİN ZİNCİRİ

Görüntüsü yanıltıcı olsa da Torrevieja'nın sularında son derece hassas bir ekosistem işliyor. Aşırı tuzlu ortamda Dunaliella salina algleriyle beslenen "artemia" adlı tuz karideslerinin üremesi, ardından bu canlıları besin olarak kullanan flamingolar, yaban ördekleri ve kara boyunlu batağanlar gibi göçmen kuşların bölgeye çekilmesiyle döngü tamamlanıyor.

Flamingoların tüylerindeki pembe rengi bizzat bu gölün canlılarından kazandığı ekosistemi korumak amacıyla ziyaretçilerin suya girmesi kesinlikle yasaklanmış durumda, gölü yalnızca belirlenmiş gözlem noktalarından izlemek mümkün.

İKİ YÜZ YILLIK TUZ GELENEĞİ

Lagün, Avrupa Komisyonu LIFE programı verilerine göre iki yüz yılı aşkın süredir endüstriyel tuz üretiminin merkezi konumunda. Gölün güneydoğu kıyısındaki tuz fabrikası, ekosisteme zarar vermeksizin çalışmayı sürdürüyor. Bu denge, Alicante'de doğrudan istihdam yaratırken tarihi ticaret bağlantılarını da canlı tutuyor.

Torrevieja Lagünü, Ramsar Sözleşmesi ve AB Natura 2000 Ağı çerçevesinde koruma altında bulunuyor. Hem vahşi yaşamın hem de ekonomik faaliyetin aynı alanda sürdürülebilir biçimde bir arada var olması, bölgeyi sürdürülebilir turizm ve doğa koruma alanında dünyada sayılı örneklerden biri yapıyor.