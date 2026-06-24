Son Dakika | Sakarya-Düzce'de deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son dakika... İstanbul'da birçok vatandaş deprem yaşandığını hissetti. AFAD, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklarken Kandilli de Sakarya'da 3.3 büyüklüğünde depremin yaşandığını bildirdi.
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Son dakika... İstanbul'da birçok vatandaş deprem yaşandığını hissetti. AFAD, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklarken Kandilli de Sakarya'da 3.3 büyüklüğünde depremin yaşandığını bildirdi.
Birçok vatandaşın sosyal medyada depreme ilişkin paylaşım yaptığı görüldü.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi