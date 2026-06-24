Halk TV Türkiye Son Dakika | Sakarya-Düzce'de deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son Dakika | Sakarya-Düzce'de deprem! İstanbul'da da hissedildi Son dakika... İstanbul'da birçok vatandaş deprem yaşandığını hissetti. AFAD, Düzce'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklarken Kandilli de Sakarya'da 3.3 büyüklüğünde depremin yaşandığını bildirdi.