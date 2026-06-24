23 yıl aradan sonra gizli cennete 48 bin tane can geldi: 62 yeni türe yuva oldu

11 11

Prof. Dr. Recep Karakaş, çalışmanın çok önemli verilere ulaşılmasını sağladığını vurguladı. Karakaş, "İyi ki de bu çalışmayı yapmışız. Burada 174 kuş türü tespit ettik. Bu da önceki çalışmada olmayan 62 türün listeye eklenmesine vesile oldu. Burası kuş cenneti olma potansiyeline sahip. Çok farklı tür çeşitliliğine sahip. Hem birey sayısı hem de tür sayısı olarak oldukça önemli bir alan. Av, insan baskısı, habitat tahribatı gibi olumsuzluklar ekarte edilirse ve önemli bir koruma statüsü sağlanırsa buradaki tür ve birey sayısının daha yüksek rakamlara ulaşacağını düşünüyorum. Buranın korunması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

(AA)