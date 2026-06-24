Son Dakika | Nimet Özdemir AKP Grup Toplantısı'nda! "Cumhuriyet kadınıyım" demişti

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bir haftalık sessizliğin ardından AKP Grup Toplantısı’na katıldı. Özdemir’in rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması bekleniyor.

Özdemir, toplantı öncesi yaptığı açıklamada sokak hayvanları için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Özdemir, "Sokaktaki canlılarımızı daha çok hizmet edip refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim" dedi.

APAR TOPAR SOSYAL MEDYASINI KAPATTI

İYİ Parti’den milletvekili seçildikten sonra CHP’ye katılan Nimet Özdemir, 17 Haziran’da istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.

Özdemir’in sosyal medya hesabını kapattığı, CHP’deki mutlak butlan tartışmalarında CHP Lideri Özgür Özel’e destek veren paylaşımlarının da erişilemez hâle geldiği görüldü.

"CUMHURİYET KADINIYIM" DEMİŞTİ

Özdemir, yaklaşık 5 hafta önce Naz Yavuzarslan’ın YouTube kanalında yaptığı açıklamada CHP’ye geçiş gerekçesini anlatmıştı. “AKP’de daha konforlu bir siyasi alan varken neden CHP’yi tercih ettiniz?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Bir, ben bir Cumhuriyet kadınıyım her şeyden önce. Ulu Önder Atatürk'ün bize hediye ettiği bu cumhuriyet sayesinde bugün milletvekili olarak burada oturuyorum. Cumhuriyet değerlerine daha çok değer veren, Atatürk ilke ve inkılaplarını takip eden... Ve aynı zamanda ben muhalefetin oylarıyla vekil oldum. Yani İyi Parti de bir muhalefet partisiydi iktidara karşı. Ben buna istinaden, muhalefetin oylarını almış bir insan olarak muhalefet partisinde olmayı kendime daha uygun gördüm. O yüzden burayı tercih ettim."

ÜÇ YILDA ÜÇÜNCÜ PARTİ

Nimet Özdemir, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti listelerinden aday oldu ve İstanbul Milletvekili seçildi. 24 Temmuz 2024’te İYİ Parti’den istifa eden Özdemir, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım." demişti.