Son dakika | Haymana Belediye Başkanı AKP'ye katıldı: Rozetini Erdoğan taktı

Bugün CHP'den istifa eden Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a Erdoğan tarafından AKP rozeti takıldı.

CHP'DEN İSTİFA ETTİ SAATLER SONRA AKP'YE KATILDI

Bugün CHP'den e-Devlet üzerinden istifa eden Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, istifa kararından saatler sonra AKP'ye katıldı.

MURAT KURUM'U ZİYARET EDİP MANSUR YAVAŞ PANKARTLARINI KALDIRMIŞTI

Koç geçen hafta hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelmişti. Koç'un Belediye başkanlığını yaptığı Haymana ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin astığı pankartlarını kaldırması dikkat çekmişti.

"OLMAZSA OLMAZIMIZ MANSUR YAVAŞ’TIR" DEMİŞTİ

Bugün AKP'ye katılan Koç, bundan üç ay önce yaptığı konuşmada Mansur Yavaş'tan övgü ile bahsetmiş, Yavaş'ın kendileri için 'olmazsa olmaz' olduğunu ifade etmişti.