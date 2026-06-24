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AKOM en sıcak günü açıkladı: İstanbulluları uyardı

AKOM hava tahmin raporunu paylaşarak İstanbulluları uyardı. Kavurucu yaz günlerinin etkisini hissettirdiği megakentte, sıcaklığın önümüzdeki hafta 32 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

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Aslı Erdoğan
Aslı Erdoğan Derleyen
AKOM en sıcak günü açıkladı: İstanbulluları uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak İstanbullulara uyarılarda bulundu. Raporda, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların tırmanışa geçeceği ve haftanın en yüksek sıcaklığının Salı günü görüleceği belirtildi.

AKOM en sıcak günü açıkladı: İstanbulluları uyardı - Resim : 1

SICAKLIKLAR 32 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

AKOM raporuna göre, İstanbul genelinde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Güneşli havayla birlikte sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Haftalık rapor şu şekilde:

25 Haziran Perşembe: Sıcaklıklar en yüksek 31°C seviyelerini görecek.

Hafta Sonu: Cumartesi ve Pazar günleri termometreler 29°C ile 30°C civarında seyredecek.

Zirve Noktası (30 Haziran Salı): Önümüzdeki haftanın en sıcak günü Salı olacak ve sıcaklık 32°C'ye kadar yükselecek.

AKOM

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POYRAZ FIRTINASI SICAKLIĞI FRENLESE DE "DİKKAT" DENİLDİ

AKOM tarafından yapılan "DİKKAT" uyarısında, kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarların, güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesini bir nebze engelleyeceği ifade edildi.

Ancak rüzgarın serinletici etkisine rağmen sıcaklıkların hafta boyunca 28-31°C aralığında (Salı günü ise 32°C) seyredeceği hatırlatılarak, vatandaşların özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde tedbirli olmaları istendi. Hafta boyunca nem oranının ise %40 ile %80 arasında değişmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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