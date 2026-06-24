Son dakika | Taksiciler ile Martı TAG arasındaki davada karar! Reklam faaliyetleri yasaklandı

Martı TAG sürücüleri ile taksiciler arasındaki davada bugünkü duruşmada karar çıktı. Mahkeme Martı TAG hizmetinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti.

Davanın 7’nci duruşmasında çıkan karara göre Martı TAG ve TAG sürücü hizmetlerinin web sitesi ile mobil uygulamasının her türlü mecrada sunulmasına ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesine engelleme kararı verildi.

MARTI MOTOSİKLET HAKKINDAKİ HAKSIZ REKABET İSPATLANAMADI

Taksiciler Martı Motosiklet hizmetinin de yasaklanmasını istemişti. Ancak motosiklet hizmetinin haksız rekabet oluşturduğu ispatlanamadı. Bu yüzden taksicilerin bu talebi reddedildi. Aynı şekilde Martı scooterların da haksız rekabet oluşturduğu ispatlanamadı. Bu talep de reddedildi.

İNTERNET SİTESİ AÇIK KALACAK

Martı TAG'ın internet sitesinin ve uygulamasının erişime engellenmesi yönündeki ihtiyati tedbir talebi de reddedildi.

KARAR İSTİNAFA AÇIK

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen bu yasak kararının istinafa açık olduğu belirtildi.

MARTI KURUCUSUNDAN AÇIKLAMA: DAVAYI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada uygulamalarının erişme engellemesi kararının reddedildiğini, verilen kararı İstinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

"Uygulamamız, bugünkü duruşmada da durdurulmadı, taksicilerin tedbir talebi reddedildi. Taksiciler bizi yıldırmak için onlarca dava açıyor. Bu davayı da İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacağız. Hukuki süreç devam edecek. Yıllarca sürecek bir mücadele bu. Hukuka güvenimiz tam. Kullanıcılarımız için erişilebilir çözümleri üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

İSTANBUL ŞOFÖRLER ESNAF ODASI BAŞKANI: ÖNEMLİ BİR HUKUKİ ZAFER KAZANILDI

Verilen söz konusu kısmen kabul kısmen red kararının ardından İstanbul Şoförler Esnaf Odası Başkanı Cem Sert sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada taksicilerin hukuki bir zafer kazandığı ifade edildi. Davanın taksiciler lehine sonuçlandığı kaydedildi.

"Taksi esnafımızın haklı mücadelesinde önemli bir hukuk zaferi kazanılmıştır.

Mahkemenin verdiği karar neticesinde Martı TAG ile ilgili yürütülen davanın taksi esnafımız lehine sonuçlanması yasal taşımacılık faaliyetlerinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması adına son derece kıymetlidir.

Yıllardır emeğiyle alın teriyle hizmet veren taksi şoförlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla yasal zeminde faaliyet gösteren tüm esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor kararın taksi camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. "