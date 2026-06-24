Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü araştırmacıları, güvercinlerin yön bulma sırrının karaciğerdeki hücrelerinde olduğunu buldu. Christian Kurts ve ekibinin çalışması, bu hücreler olmadan kuşların bulutlu havada kaybolduğunu kanıtladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:
Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 1
1 15

Güvercinler binlerce yıldır insanlık tarihinde haber, not ve askeri mesaj taşımak için kullanılıyor, kaybolmadan yüzlerce mil mesafe kat edebiliyor.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 2
2 15

Bu yön bulma yeteneğinin arkasındaki mekanizma, bilim dünyasında yaklaşık 100 yıldır çözülemeyen bir gizem olarak kaldı.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 3
3 15

Bazı bilim insanları kuşların manyetik sinyalleri gözlerindeki ışığa duyarlı moleküllerle algıladığını öne sürdü, bazıları ise sürecin gaga veya iç kulakta gerçekleştiğini düşündü.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 4
4 15

Bağışıklık hücrelerinin de bu süreçte rol oynayabileceği daha önce gündeme gelmiş, ancak hiçbir çalışma bunu kanıtlayamamıştı.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 5
5 15

Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü ile Bonn Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu sorunu çözmek için güvercinlerin organlarındaki manyetik ipuçlarını incelemeye karar verdi.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 6
6 15

Ekip, güvercinlerin karaciğerindeki demir zengini bağışıklık hücrelerinde beklenmedik şekilde güçlü bir manyetik sinyal tespit etti.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 7
7 15

Bulguyu test etmek için araştırmacılar karaciğerdeki bu bağışıklık hücrelerini geçici olarak devre dışı bıraktı ve güvercinleri uçurdu.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 8
8 15

Güneşi de bir yön bulma aracı olarak kullanan kuşların bulutlu havada uçunca yönlerini bulamadığı gözlemlendi.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 9
9 15

Martin Wikelski, bulgunun çözdüğü gizemin büyüklüğüne dikkat çekerek "Manyetik duyu yaklaşık 100 yıldır bir gizemdi" dedi.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 10
10 15

Christian Kurts, deneydeki güvercinlerin hücreler devre dışı bırakıldığında "basitçe yollarını bulamadıklarını" söyledi.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 11
11 15

Çalışmanın ortak yazarı Clivia Lisowski, bu bağışıklık hücrelerinin karaciğerdeki sinir liflerinin hemen yakınında konumlandığını fark etti.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 12
12 15

Lisowski, bu yakınlığın "manyetik duyuyu beyne nasıl ilettiklerini ve güvercinlerin yön bulmasına nasıl yardımcı olduklarını açıklayabileceğini" belirtti.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 13
13 15

En güçlü yön bulma sinyali karaciğerde bulunsa da, araştırmacılar gaga ve dalakta da benzer bağışıklık hücrelerine rastladı.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 14
14 15

Bu çoklu sistem, kuşların duruma göre farklı manyetik algılama tekniklerini bir arada kullanabileceğine işaret ediyor.

Güvercinlerin yön bulma sırrı çözüldü: Vücutlarından demir çıktı - Fotoğraf: 15
15 15

Araştırmacılar fareler gibi diğer hayvanların da benzer bir manyetik sistem kullanabileceğine inanıyor.

Hayvan Araştırma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro