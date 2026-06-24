Meteoroloji haritası kızardı! 5 il sağanakla kurtardı
Meteoroloji günler önce bugün için sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde derecelerin ölçüleceğini duyurdu. Sıcak havanın yayılımını gösteren meteoroloji haritası kızardı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yoğunluklu 5 il sağanakla kurtardı.
Meteoroloji’nin sıcaklık uyarılarının ardından Türkiye haritası adeta kızardı. Güncel hava durumu raporunda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı yurt genelinde Adana, Rize, Erzurum, Kars ve Van’da yoğun olmak üzere Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
METEOROLOJİ HARİTASI KIZARDI!
Meteoroloji, sıcaklık değerlerinin genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Türkiye genelinde etkisini sürdürecek sıcak hava, mevsim normallerinin 1 ila 3 derecelik artış görecek.
Sıcak hava dalgasının etkisi özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde belirgin şekilde görülürken, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
5 İL SAĞANAKLA KURTARDI
Tahminlere göre Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görülecek.
İl bazında ise Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, Rize, Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yurdun geri kalan kesimlerinde ise güneşli ve sıcak hava etkili olacak.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu öğle saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.