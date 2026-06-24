Meteoroloji haritası kızardı! 5 il sağanakla kurtardı

Meteoroloji’nin sıcaklık uyarılarının ardından Türkiye haritası adeta kızardı. Güncel hava durumu raporunda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı yurt genelinde Adana, Rize, Erzurum, Kars ve Van’da yoğun olmak üzere Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ HARİTASI KIZARDI!

Meteoroloji, sıcaklık değerlerinin genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Türkiye genelinde etkisini sürdürecek sıcak hava, mevsim normallerinin 1 ila 3 derecelik artış görecek.

Sıcak hava dalgasının etkisi özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde belirgin şekilde görülürken, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Tahminlere göre Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görülecek.

İl bazında ise Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, Rize, Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun geri kalan kesimlerinde ise güneşli ve sıcak hava etkili olacak.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu öğle saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.