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The Athletic'in analizine göre Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na D Grubu'nun en ilgi çekici ekiplerinden biri olarak katıldı. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız üçlüsü etrafında şekillenen kadroyu pek çok analist grubun en yetenekli takımı olarak değerlendirmişti. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na dönen neslin 2002'nin yarı final mirasını devam ettireceğine dair beklentiler yüksekti.