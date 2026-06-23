İstanbullulara haberi İBB verdi: Sıcaklık tahminlerini değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Verilere göre, İstanbulluları yağışsız, güneşli ancak rüzgarlı bir hafta bekliyor. Dün en yüksek 30 derece olarak öngörülen sıcaklık, bugünkü raporda 31 dereceye yükseltildi.

SICAKLIKLAR 28-31°C BANDINDA SEYREDECEK

Poyrazın serinletici etkisine rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinde kalmaya devam edecek. Rapora göre, önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıkları 28°C ile 31°C aralığında seyredecek.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ YOK, GÜNEŞ VAR

AKOM'un paylaştığı "Haftalık Hava Tahmin Raporu" verilerine göre, İstanbul'da bu hafta boyunca herhangi bir yağış beklenmiyor. Gökyüzünde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. İstanbullular yazın tadını çıkarırken, nem oranının ise %35 ile %80 arasında değişiklik göstereceği belirtildi. Ayrıca deniz suyu sıcaklığının 21°C olduğu açıklandı.

POYRAZ RÜZGARLARI AŞIRI SICAKLARA "DUR" DİYECEK

Kuzeyli yönlerden (Poyraz) esmesi beklenen rüzgarların, aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s hıza ulaşarak) etkili olacağı bildirildi. Bu sert rüzgarlar, gün boyu sürecek güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı seviyelere çıkmasına mani olacak.

GÜN GÜN HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

AKOM'un haftalık tablosuna göre, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde:

24 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 30°C.

25 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 31°C.

26 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 30°C.

27 Haziran Cumartesi: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 29°C.

28 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 28°C.

29 Haziran Pazartesi: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 29°C.