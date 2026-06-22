İstanbul'la aşırı sıcakların arasındaki tek engeli açıkladı! O da 30 dereceye kadar tutabiliyor

AKOM, İstanbul için son hava tahmin raporunu açıkladı. Yaz aylarının etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde, şehri kalkan gibi koruyan tek bir engel var ancak o bile termometreleri 30 dereceye kadar tutabiliyor.

İSTANBUL'LA AŞIRI SICAKLARIN ARASINDAKİ TEK ENGELİ AÇIKLADI!

İstanbulluların derin bir nefes almasını sağlayan poyraz sıcaklıkların ekstrem seviyelere ulaşmasına mani oluyor.

Rapora göre, hafta boyunca İstanbul genelinde yağış beklenmiyor ve gökyüzüne tamamen güneşli bir hava hakim olacak. Normal şartlarda şehri kavurması beklenen bu güneşli havaya rağmen, kuzeyden aralıklarla 15-45 km/s hızla esecek olan kuvvetli poyraz, sıcaklıkların ekstrem seviyelere ulaşmasına doğrudan mani oluyor. Ancak rüzgar desteğine rağmen sıcaklıklar hafta boyunca 27-30°C aralığında seyredecek. Rüzgar bile sıcaklığı ancak 30 derece sınırında tutabiliyor.

BUGÜN TERMOMETRELER 29 DERECEYE UZANIYOR

Haftanın ilk günü olan 22 Haziran Pazartesi günü, poyrazın saatte 10-35 km/s hızla esmesi beklenirken gün içindeki sıcaklık değerleri şu şekilde:

Sabah: Güneşli ve az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte 23°C,

Öğle: Sıcaklığın zirve yaptığı saatlerde 29°C

Akşam: Gün batımından sonra serinleyen havayla 20°C,

Gece: Deliksiz bir uyku için ideal sayılabilecek 18°C.

Şehir genelinde gün boyu nem oranının %40 ile %80 arasında dalgalanacağı, serinlemek isteyenler için ise deniz suyu sıcaklığının 21°C olduğu bildirildi.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİNE DİKKAT: EN YÜKSEK SINIR GÖRÜLECEK

AKOM'un paylaştığı haftalık raporda rüzgarın koruyucu etkisinin azaldığı ya da güneşin etkisini en çok hissettireceği günler Perşembe ve Cuma olarak öne çıkıyor. İşte gün gün İstanbul'un önümüzdeki bir haftalık tablosu:

23 Haziran Salı: Az bulutlu ve açık | En düşük: 17°C / En yüksek: 28°C (Yağış beklenmiyor)

24 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık | En düşük: 18°C / En yüksek: 29°C (Yağış beklenmiyor)

25 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık | En düşük: 19°C / En yüksek: 30°C (Yağış beklenmiyor)

26 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık | En düşük: 19°C / En yüksek: 30°C (Yağış beklenmiyor)

27 Haziran Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu | En düşük: 18°C / En yüksek: 27°C (Yağış beklenmiyor)

28 Haziran Pazar: Az bulutlu ve açık | En düşük: 17°C / En yüksek: 27°C (Yağış beklenmiyor)