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Halk TV Türkiye Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu butlandan sonra ilk kez aynı törende!

Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu butlandan sonra ilk kez aynı törende!

CHP lideri Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP eski vekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze törenine katıldı. İki isim tokalaştı.

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CHP lideri Özgür Özel ile butlan kararından sonra atanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez aynı törende bir araya geldi. 3 gün önce CHP'nin 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür’ün hayatını kaybetmesinin ardından bugün Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

BUTLANDAN SONRA İLK TEMAS: ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Cenaze törenine hem Özel hem de Kılıçdaroğlu katıldı. Bu, butlan kararından sonra iki ismin ilk karşılaşması oldu. Tören alanına sonradan gelen Kılıçdaroğlu ile CHP'nin lideri Özgür Özel tokalaştı.

Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu butlandan sonra ilk kez aynı törende! - Resim : 1

Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu butlandan sonra ilk kez aynı törende! - Resim : 2

"KORUMALARINIZ NEDENİYLE YAKLAŞAMIYORUZ"

"KORUMALARINIZ NEDENİYLE YAKLAŞAMIYORUZ"

Bir gazeteci Kılıçdaroğlu'na "Korumalarınız nedeniyle yaklaşamıyoruz ama..." diyerek düşüncelerini sordu. Kılıçdaroğlu basın mensuplarına 'sakin' diyerek yanıt verip arabasına bindi.

KILIÇDAROĞLU SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

KILIÇDAROĞLU SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Törenin ardından Özel, Meclis binasına girdi. Kılıçdaroğlu'na butlan kararından sonra ilk defa bir araya geldikleri ve konu hakkındaki düşünceleri soruldu. Kılıçdaroğlu soruları yanıtlamadan tören alanından ayrıldı.

ORHAN SÜR'ÜN EŞİ ÖZEL'İN YANINDA

ORHAN SÜR'ÜN EŞİ ÖZEL'İN YANINDA

Törende hayatını kaybeden Orhan Sür'ün eşi Birsen Sür'ün Özel'in yanında yürüdüğü görüldü.

BERABER YÜRÜDÜLER

BERABER YÜRÜDÜLER

Törenle beraber Özel, İnce ve Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır yan yana yürüdü.

MUHARREM İNCE İLE KILIÇDAROĞLU YAN YANA

MUHARREM İNCE İLE KILIÇDAROĞLU YAN YANA

Törende Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana görüldü.

ALİ MAHİR BAŞARIR İLE DE TOKALAŞTILAR

ALİ MAHİR BAŞARIR İLE DE TOKALAŞTILAR

Kılıçdaroğlu grup başkanvekilliğinden aldığı Ali Mahir Başarır ile de tokalaştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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