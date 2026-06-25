Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu butlandan sonra ilk kez aynı törende!
CHP lideri Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP eski vekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze törenine katıldı. İki isim tokalaştı.
CHP lideri Özgür Özel ile butlan kararından sonra atanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez aynı törende bir araya geldi. 3 gün önce CHP'nin 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür’ün hayatını kaybetmesinin ardından bugün Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni gerçekleştirildi.
BUTLANDAN SONRA İLK TEMAS: ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI
Cenaze törenine hem Özel hem de Kılıçdaroğlu katıldı. Bu, butlan kararından sonra iki ismin ilk karşılaşması oldu. Tören alanına sonradan gelen Kılıçdaroğlu ile CHP'nin lideri Özgür Özel tokalaştı.
"KORUMALARINIZ NEDENİYLE YAKLAŞAMIYORUZ"
Bir gazeteci Kılıçdaroğlu'na "Korumalarınız nedeniyle yaklaşamıyoruz ama..." diyerek düşüncelerini sordu. Kılıçdaroğlu basın mensuplarına 'sakin' diyerek yanıt verip arabasına bindi.
KILIÇDAROĞLU SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Törenin ardından Özel, Meclis binasına girdi. Kılıçdaroğlu'na butlan kararından sonra ilk defa bir araya geldikleri ve konu hakkındaki düşünceleri soruldu. Kılıçdaroğlu soruları yanıtlamadan tören alanından ayrıldı.
ORHAN SÜR'ÜN EŞİ ÖZEL'İN YANINDA
Törende hayatını kaybeden Orhan Sür'ün eşi Birsen Sür'ün Özel'in yanında yürüdüğü görüldü.
BERABER YÜRÜDÜLER
Törenle beraber Özel, İnce ve Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır yan yana yürüdü.
MUHARREM İNCE İLE KILIÇDAROĞLU YAN YANA
Törende Muharrem İnce ile Kılıçdaroğlu yan yana görüldü.
ALİ MAHİR BAŞARIR İLE DE TOKALAŞTILAR
Kılıçdaroğlu grup başkanvekilliğinden aldığı Ali Mahir Başarır ile de tokalaştı.