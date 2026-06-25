Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu butlandan sonra ilk kez aynı törende!

CHP lideri Özgür Özel ile butlan kararından sonra atanan Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk kez aynı törende bir araya geldi. 3 gün önce CHP'nin 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür’ün hayatını kaybetmesinin ardından bugün Sür için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

BUTLANDAN SONRA İLK TEMAS: ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Cenaze törenine hem Özel hem de Kılıçdaroğlu katıldı. Bu, butlan kararından sonra iki ismin ilk karşılaşması oldu. Tören alanına sonradan gelen Kılıçdaroğlu ile CHP'nin lideri Özgür Özel tokalaştı.