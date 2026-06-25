Halk TV Türkiye 2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası Gümüşhane'nin Zigana Dağları eteklerindeki 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası, çevresindeki 105 yayla, Santa Harabeleri ve buzul gölü Çakırgöl ile Doğu Karadeniz'in en yoğun doğa turizmi rotalarından birini oluşturuyor.

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