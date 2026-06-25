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2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası

Gümüşhane'nin Zigana Dağları eteklerindeki 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası, çevresindeki 105 yayla, Santa Harabeleri ve buzul gölü Çakırgöl ile Doğu Karadeniz'in en yoğun doğa turizmi rotalarından birini oluşturuyor.

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2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 1
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Gümüşhane şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Taşköprü Yaylası, 2 bin 140 metre rakımda doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 2
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Torul ve Kürtün ilçeleri arasındaki Zigana Dağları eteklerinde konumlanan yayla, çevredeki 105 yaylanın merkezi sayılıyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 3
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Yaylanın adını aldığı tarihi taş köprü, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı rivayet edilen yapılardan biri.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 4
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Asırlık köprü, tarihi İpek Yolu güzergahının Bayburt'tan sahile yönelen kolları üzerinde konumlanıyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 5
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Yayla, altyapısı ve tesisleriyle Gümüşhane'nin en gelişmiş yaylalarından biri olarak öne çıkıyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 6
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aziran başından eylül sonuna kadar ziyarete açık olan yaylada, yüksek rakım nedeniyle yaz aylarında bile serin hava hakim oluyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 7
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Ziyaretçiler yaylada piknik yapıyor, yol kenarlarında açan renkli çiçekleri seyrediyor ve doğanın içinde fotoğraf çekiyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 8
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Zaman zaman yaylayı saran sis perdesi, özellikle fotoğraf tutkunları için farklı bir atmosfer oluşturuyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 9
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Yayladan geçen koyun sürülerinin göçü, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği doğal görüntülerden biri.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 10
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Yayladaki restoranlar, yörenin kendi hayvanlarından elde edilen taze et yemekleri ve Gümüşhane pestil-kömesi sunuyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 11
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Konaklama imkanı da bulunan yaylada, yayla evlerinde geceleyip sabah doğa yürüyüşüne devam etmek mümkün.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 12
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aylanın en önemli komşusu, Gümüşhane sınırında yer alan ve bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran Santa Harabeleri.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 13
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Taştan inşa edilen tek katlı konutları, her mahallesindeki en az bir kilisesi ve her sokağındaki çeşmesiyle Santa, görenleri adeta büyülüyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 14
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Bir zamanlar Rum madenci kasabası olan yerleşim, 7 mahalle ve 300'den fazla yapısıyla hala ayakta duruyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 15
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Santa'nın ekonomik temeli gümüş ve demir madenciliğine dayanıyordu; 16-18. yüzyıllar arasında bölge büyük refah yaşadı.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 16
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Yerleşim alanı bugün arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescilli.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 17
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Taşköprü Yaylası'nın bir diğer turizm komşusu, 2 bin 553 metre rakımdaki buzul gölü Çakırgöl.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 18
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Camiboğazı mevkisindeki göl, halk arasında 'göze' olarak bilinen 8 küçük su kaynağıyla besleniyor ve haziran sonunda bile çevresi karla kaplı kalabiliyor.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 19
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Yayladaki bir restoranın işletme müdürü Burak Bilgin, okulların tatile girmesiyle ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 20
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Ziyaretçilerden Melek Kaya, "Gümüşhane'de böyle güzel yerlerin bulunması, turizm değerlerine katılması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası - Fotoğraf: 21
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Zengin flora ve faunasıyla foto turizm için de önemli potansiyel taşıyan yayla, bölgedeki Karaca Mağarası rotasıyla da bütünleşiyor.

(AA)

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