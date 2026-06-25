2 bin 140 rakımlı bu sisli tepeler 105 yaylanın merkez noktası
Gümüşhane'nin Zigana Dağları eteklerindeki 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası, çevresindeki 105 yayla, Santa Harabeleri ve buzul gölü Çakırgöl ile Doğu Karadeniz'in en yoğun doğa turizmi rotalarından birini oluşturuyor.
Gümüşhane şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Taşköprü Yaylası, 2 bin 140 metre rakımda doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.
Torul ve Kürtün ilçeleri arasındaki Zigana Dağları eteklerinde konumlanan yayla, çevredeki 105 yaylanın merkezi sayılıyor.
Yaylanın adını aldığı tarihi taş köprü, 1461 yılında Trabzon'un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı rivayet edilen yapılardan biri.
Asırlık köprü, tarihi İpek Yolu güzergahının Bayburt'tan sahile yönelen kolları üzerinde konumlanıyor.
Yayla, altyapısı ve tesisleriyle Gümüşhane'nin en gelişmiş yaylalarından biri olarak öne çıkıyor.
aziran başından eylül sonuna kadar ziyarete açık olan yaylada, yüksek rakım nedeniyle yaz aylarında bile serin hava hakim oluyor.
Ziyaretçiler yaylada piknik yapıyor, yol kenarlarında açan renkli çiçekleri seyrediyor ve doğanın içinde fotoğraf çekiyor.
Zaman zaman yaylayı saran sis perdesi, özellikle fotoğraf tutkunları için farklı bir atmosfer oluşturuyor.
Yayladan geçen koyun sürülerinin göçü, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği doğal görüntülerden biri.
Yayladaki restoranlar, yörenin kendi hayvanlarından elde edilen taze et yemekleri ve Gümüşhane pestil-kömesi sunuyor.
Konaklama imkanı da bulunan yaylada, yayla evlerinde geceleyip sabah doğa yürüyüşüne devam etmek mümkün.
aylanın en önemli komşusu, Gümüşhane sınırında yer alan ve bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran Santa Harabeleri.
Taştan inşa edilen tek katlı konutları, her mahallesindeki en az bir kilisesi ve her sokağındaki çeşmesiyle Santa, görenleri adeta büyülüyor.
Bir zamanlar Rum madenci kasabası olan yerleşim, 7 mahalle ve 300'den fazla yapısıyla hala ayakta duruyor.
Santa'nın ekonomik temeli gümüş ve demir madenciliğine dayanıyordu; 16-18. yüzyıllar arasında bölge büyük refah yaşadı.
Yerleşim alanı bugün arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescilli.
Taşköprü Yaylası'nın bir diğer turizm komşusu, 2 bin 553 metre rakımdaki buzul gölü Çakırgöl.
Camiboğazı mevkisindeki göl, halk arasında 'göze' olarak bilinen 8 küçük su kaynağıyla besleniyor ve haziran sonunda bile çevresi karla kaplı kalabiliyor.
Yayladaki bir restoranın işletme müdürü Burak Bilgin, okulların tatile girmesiyle ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini söyledi.
Ziyaretçilerden Melek Kaya, "Gümüşhane'de böyle güzel yerlerin bulunması, turizm değerlerine katılması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.
Zengin flora ve faunasıyla foto turizm için de önemli potansiyel taşıyan yayla, bölgedeki Karaca Mağarası rotasıyla da bütünleşiyor.
(AA)