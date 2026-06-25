Bir tarafı cennet, öbür tarafı cehennem: Burada dört mevsim aynı anda yaşanıyor
Hakkari ile Yüksekova arasındaki Cennet Cehennem Vadisi, metrelerce yükseklikteki kar kütleleri, buzul gölleri ve rengarenk çiçekleriyle ziyaretçilerine aynı anda farklı mevsimleri yaşatıyor.
Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesi arasında, sarp kayalıklar ve yüksek rakımlı dağlarla çevrili Cennet Cehennem Vadisi, akarsuları ve çiçeklerle bezenen yaylalarıyla doğaseverleri ağırlıyor.
Cumhurbaşkanı kararıyla 6 yıl önce milli park ilan edilen Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı Uludoruk, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olarak vadinin en çarpıcı noktasını oluşturuyor.
Zirveleri karla kaplı dağları, buz ve karların erimesiyle oluşan akarsuları, yeşilin tonlarının görülebildiği arazilerde açan rengarenk çiçekleriyle vadi, aynı anda birden fazla mevsimi bir arada yaşatıyor.
Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından metrelerce yükseklikteki kar kütleleri, buzul gölü ve buzulların bulunduğu alana ulaşan ziyaretçiler, yıllarca saklı kalan güzellikleri görme imkanı buluyor.
Hakkari'nin yanı sıra son yıllarda farklı il ve ülkelerden doğaseverlerin uğrak rotası haline gelen vadiye, spor kulüpleri, dernekler ve tur şirketleri aracılığıyla yoğun ziyaretçi akını yaşanıyor.
Van'dan koşu kulübüyle gelen sporcu Serdar Murat, yaklaşık 3,5 kilometrelik parkurun ardından buzullar ve şelaleye ulaşıldığını, kışın kardan dolayı gelinemediğini, bölgenin motor, doğa yürüyüşü, kampçılık ve dağcılık için çok uygun olduğunu söyledi.
Murat, Hatay'dan da motosiklet grubunun vadiye geldiğini belirterek "Hakkari, keşfedilmeyi bekleyen en güzel coğrafyalardan birisi" dedi.
İngiltere'den gelen Erol Aydın, "Reşko olarak bilinen Uludoruk'un eteklerine kadar gittik. Yukarıda buzul vardı, oraya kadar çıktık. Görülmesi gereken muhteşem bir yer" diye konuştu. Aydın, doğadaki ısınmanın buzulları erittiğine ve bölgedeki çöp sorununa da dikkat çekerek "Lütfen çöpleri toplayıp çöp noktalarına atalım" dedi.
Eşi Zeynep Aydın, bölgede dört mevsimi bir arada yaşadıklarını belirterek "Bulunduğumuz alanda normal bir ısı var ama yukarısı buz. Herkese söylüyorum, buraya mutlaka gelin" diye konuştu.
Hatay'dan motosikletiyle gelen Mehmet Şep, "Bir tarafta kar, bir tarafta çiçekler var. Aynı anda dört mevsimi yaşadık diyebiliriz" dedi.
(AA)