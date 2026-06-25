Bir tarafı cennet, öbür tarafı cehennem: Burada dört mevsim aynı anda yaşanıyor

8 10

İngiltere'den gelen Erol Aydın, "Reşko olarak bilinen Uludoruk'un eteklerine kadar gittik. Yukarıda buzul vardı, oraya kadar çıktık. Görülmesi gereken muhteşem bir yer" diye konuştu. Aydın, doğadaki ısınmanın buzulları erittiğine ve bölgedeki çöp sorununa da dikkat çekerek "Lütfen çöpleri toplayıp çöp noktalarına atalım" dedi.