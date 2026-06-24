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1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı

Vodafone Sultanlar Ligi'ne bir yıldız daha. 1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı. İmzayı attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 1
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Yeni sezonda yine yıldızların mücadelesine sahne olacak olan Vodafone Sultanlar Ligi'ne bir yıldız daha geliyor.

1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 2
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1.90'lık Amerikalı smaçör Mac (Mackenzie) May resmen açıklandı. İmzayı da attı.

1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 3
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Voleybola 2017'de ülkesinde başlayan Mac May, 2021'de İtalya'ya transfer olarak Avrupa voleyboluna adımını attı.

1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 4
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2 sezon Volley Bergamo'da forma giyen Mac May, 2023-2024 sezonunda Polonya'nın Lodz takımında oynadı.

1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 5
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2024'te Japonya'nın yolunu tutan 1999 doğumlu oyuncu, Astemo Rivale Ibaraki takımında da 2 sezon yer aldı.

1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 6
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Mac May artık Türkiye'de. Sultanlar Ligi takımı Aras Kargo transferi resmen açıkladı.

1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 7
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Yapılan açıklamada, "1999 doğumlu Amerikalı başarılı smaçör, Mackenzie May yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Mac" ifadeleri kullanıldı.

1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı - Fotoğraf: 8
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Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde iddialı olduğu yeni sezonda bu transferle daha da güçlenmiş oldu.

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