1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı: İmzayı attı
Vodafone Sultanlar Ligi'ne bir yıldız daha. 1.90'lık Amerikalı resmen açıklandı. İmzayı attı.
Yeni sezonda yine yıldızların mücadelesine sahne olacak olan Vodafone Sultanlar Ligi'ne bir yıldız daha geliyor.
1.90'lık Amerikalı smaçör Mac (Mackenzie) May resmen açıklandı. İmzayı da attı.
Voleybola 2017'de ülkesinde başlayan Mac May, 2021'de İtalya'ya transfer olarak Avrupa voleyboluna adımını attı.
2 sezon Volley Bergamo'da forma giyen Mac May, 2023-2024 sezonunda Polonya'nın Lodz takımında oynadı.
2024'te Japonya'nın yolunu tutan 1999 doğumlu oyuncu, Astemo Rivale Ibaraki takımında da 2 sezon yer aldı.
Mac May artık Türkiye'de. Sultanlar Ligi takımı Aras Kargo transferi resmen açıkladı.
Yapılan açıklamada, "1999 doğumlu Amerikalı başarılı smaçör, Mackenzie May yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Mac" ifadeleri kullanıldı.
Aras Kargo, Sultanlar Ligi'nde iddialı olduğu yeni sezonda bu transferle daha da güçlenmiş oldu.