Venezuela 39 saniyede iki dev depremle yıkıldı! Korkunç görüntüler... En az 10 bin kişi ölmüş olabilir

Venezuela’da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem 39 saniye arayla meydana geldi. Başkent Karakas’ta binalar çöktü, ana havalimanı kapatıldı, ülkede olağanüstü hâl ilan edildi.

Venezuela, bir dakikadan kısa sürede meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne göre ilk deprem 7,2 büyüklüğünde, Yaracuy eyaletindeki San Felipe yakınlarında kaydedildi. Bundan 39 saniye sonra Yumare yakınlarında 7,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Sarsıntılar başkent Karakas’ın yanı sıra La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda, Trujillo ve Yaracuy eyaletlerinde şiddetli hissedildi. Komşu Kolombiya’da da başkent Bogota dahil birçok bölgede deprem paniği yaşandı.

BİNALAR ÇÖKTÜ

Depremlerin ardından Karakas’ın bazı semtlerinde binaların çöktüğü, çok sayıda yapıda ağır hasar oluştuğu bildirildi. San Bernardino, Chacao, Altamira ve Los Palos Grandes çevresinde hasar ihbarları yoğunlaştı. Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Chacao Belediye Başkanı Gustavo Duque, belediye sınırları içinde çöken binalar olduğunu ve çok sayıda kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını açıkladı. Yaralıların hastanelere sevk edildiği, kayıp ihbarları için acil durum merkezleri kurulduğu belirtildi.

EN AZ 10 BİN KİŞİ ÖLMÜŞ OLABİLİR

Venezuela makamları, depremlerin ardından ilk saatlerde can kaybına ilişkin kesin bir sayı paylaşmadı. Ancak yerel kaynaklar, Karakas ve Falcón başta olmak üzere bazı bölgelerde ölü, yaralı ve kayıp ihbarları olduğunu bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) açıklamasına göre; 7,5 büyüklüğündeki ana deprem için can kaybı tahmininde en olası aralık 10 bin ile 100 bin arası.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, şu aşamada en az 32 kişinin öldüğünü, 700 kişinin yaralandığını açıkladı. Rodríguez, enkaz arama çalışmaları sürdüğü için bilançonun artmasının beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'da meydana gelen iki büyük deprem yıkıcı can kayıplarına yol açtı. ABD yardım etmeye hazır, istekli ve muktedirdir. Tüm hükümet kurumlarına hızlıca harekete geçmeleri talimatını verdim." dedi.

Yetkililer, artçı sarsıntı riskinin sürdüğünü belirterek halka hasarlı binalara girmeme çağrısı yaptı. İlk depremlerden sonra bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, depremlerin ardından ülke genelinde olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. Rodríguez, arama kurtarma ve acil müdahale çalışmalarının Venezuela Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki kriz mekanizmalarıyla koordine edileceğini duyurdu.

Rodríguez, okulların tatil edildiğini, zorunlu olmayan faaliyetlerin askıya alındığını ve hasarlı binaların acilen denetleneceğini söyledi. Önceliğin can kurtarmak olduğunu belirten Rodríguez, halktan dayanışma ve sakinlik istedi.

HAVALİMANI DA HASAR ALDI

Karakas yakınlarındaki Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı, altyapısında oluşan ağır hasar nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Maiquetía Havalimanı’nda tavanın çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Başkentte metro ve tren seferleri de güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Bazı bölgelerde elektrik ve iletişim hatlarında kesintiler yaşandığı aktarıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremlerin ardından “yüksek can kaybı ve geniş çaplı hasar” ihtimaline dikkat çekti. Kurum, bölgedeki yapı stokunun depreme karşı kırılgan olduğunu, bu nedenle yıkım riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

Venezuela’nın kuzeyi, Karayip Levhası ile Güney Amerika Levhası’nın kesişim hattında bulunuyor. Bu nedenle ülkenin kuzey kıyı şeridinde zaman zaman güçlü ve yıkıcı depremler meydana gelebiliyor.

TÜRK VATANDAŞI BÖLGEYİ GÖRÜNTÜLEDİ: HER YER CEHENNEM

Venezuela’da meydana gelen depremin ardından bölgedeki ağır yıkım, ülkede yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından görüntülendi. Ailesiyle birlikte La Guaira kentinde yaşayan ve 16 yıldır Venezuela’da bulunan İbrahim Eser, depremin ardından çektiği görüntüleri Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Eser, yaşadığı bölgede büyük hasar oluştuğunu belirterek durumu, “Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı.” sözleriyle anlattı. Eser’in paylaştığı görüntülerde, sarsıntının ardından alev alan bir binanın da yer aldığı görüldü.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Depremlerin ardından Venezuela kıyıları ve Karayipler’deki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yayımlandı. Uyarı kapsamına Aruba, Curaçao, Bonaire, Porto Riko ve Virjin Adaları çevresi de alındı.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, ilerleyen saatlerde tsunami tehdidinin ortadan kalktığını duyurdu ve uyarıları kaldırdı.

ULUSLARARASI YARDIM TEKLİFLERİ

Depremlerin ardından çok sayıda ülkeden Venezuela’ya yardım mesajı gönderildi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela’ya destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da arama kurtarma ekipleri, tıbbi yardım ve insani malzeme için hazırlık yapıldığını bildirdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 300 arama kurtarma görevlisi ve sağlık personelinin, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçlarla birlikte Venezuela’ya gönderilmek üzere hazır beklediğini duyurdu.

Depremler, Venezuela’da Carabobo Muharebesi’nin yıl dönümü nedeniyle resmî tatil olan bir günde meydana geldi. Bu nedenle birçok kişinin sarsıntılar sırasında evlerinde olduğu belirtiliyor.

JAPONYA'DA DA 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Venezuela’daki depremlerle aynı saatlerde Japonya’nın kuzeydoğusunda da güçlü bir deprem meydana geldi. Iwate eyaleti açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü ilk açıklamalarda 6,9 olarak duyuruldu. Japonya Meteoroloji Ajansı daha sonra büyüklüğü 7,2 olarak güncelledi.

Deprem Honshu Adası’nın doğu kıyılarında hissedildi. Japonya’da tsunami uyarısı yapılmadı. İlk bilgilere göre can kaybı ya da büyük çaplı hasar bildirilmedi.