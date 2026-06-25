Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi
Erzurum kent merkezindeki atletizm pisti çevresinde yaşayan gelengiler, açtıkları deliklerden gün boyu girip çıkarken görüntülendi. Sürülmüş toprakta ve ağaçlık alanda yaşayamayan kemirgenler, meraları yuva alanı olarak seçiyor.
Erzurum kent merkezindeki atletizm pisti çevresi, gelengilerin yeni yuva alanı haline geldi.
Yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, Anadolu bozkırlarının en yaygın kemirgen türleri arasında yer alıyor.
Bu sevimli kemirgenler sürülmüş toprak yapısında yuva kuramadığı için meraları tercih ediyor.
Ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremeyen gelengiler, açık ve çimenli arazilere yöneliyor.
Atletizm pistinin etrafındaki çim zemin, gelengiler için uygun bir yaşam alanı sundu.
Kemirgenler, zeminde açtıkları deliklerden gün boyunca girip çıkıyor.
Gelengiler, koloni halinde yaşayan ve gündüz aktif olan hayvanlar arasında sayılıyor.
Vücutları 18 ile 24 santimetre arasında değişen bu küçük canlılar, iri ve parlak siyah gözleriyle dikkat çekiyor.
Kürkleri sincaplardan daha sert ve kaba bir yapıya sahip.
Ön ayaklarındaki keskin tırnaklar, toprağı kazarak yuva açmalarını kolaylaştırıyor.
Tehlike anında dik oturup çevreyi gözlemleyen gelengiler, avcılara karşı tetikte bekliyor.
Gelincik, tilki ve bazı yırtıcı kuş türleri, bu kemirgenlerin doğal düşmanları arasında bulunuyor.
Beslenme döneminde tohum, bitki filizi ve kökleri tercih eden gelengiler, zaman zaman böceklerle de besleniyor.
Kışın soğuk havalarda kış uykusuna yatan gelengiler, bu döneme yağ rezervi biriktirerek hazırlanıyor.
Spor yapmak için pistin etrafına gelen Erzurumlular, kemirgenlerin bu hareketliliğini meraklı bakışlarla izliyor.
Sevimli görünümleriyle doğaya renk katan gelengiler, pist çevresinde kısa sürede ilgi odağı oldu.
(AA)