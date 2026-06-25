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Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi

Erzurum kent merkezindeki atletizm pisti çevresinde yaşayan gelengiler, açtıkları deliklerden gün boyu girip çıkarken görüntülendi. Sürülmüş toprakta ve ağaçlık alanda yaşayamayan kemirgenler, meraları yuva alanı olarak seçiyor.

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Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 1
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Erzurum kent merkezindeki atletizm pisti çevresi, gelengilerin yeni yuva alanı haline geldi.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 2
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Yer sincabı olarak da bilinen gelengiler, Anadolu bozkırlarının en yaygın kemirgen türleri arasında yer alıyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 3
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Bu sevimli kemirgenler sürülmüş toprak yapısında yuva kuramadığı için meraları tercih ediyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 4
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Ağaçlık alanlarda da yaşamlarını sürdüremeyen gelengiler, açık ve çimenli arazilere yöneliyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 5
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Atletizm pistinin etrafındaki çim zemin, gelengiler için uygun bir yaşam alanı sundu.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 6
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Kemirgenler, zeminde açtıkları deliklerden gün boyunca girip çıkıyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 7
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Gelengiler, koloni halinde yaşayan ve gündüz aktif olan hayvanlar arasında sayılıyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 8
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Vücutları 18 ile 24 santimetre arasında değişen bu küçük canlılar, iri ve parlak siyah gözleriyle dikkat çekiyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 9
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Kürkleri sincaplardan daha sert ve kaba bir yapıya sahip.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 10
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Ön ayaklarındaki keskin tırnaklar, toprağı kazarak yuva açmalarını kolaylaştırıyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 11
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Tehlike anında dik oturup çevreyi gözlemleyen gelengiler, avcılara karşı tetikte bekliyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 12
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Gelincik, tilki ve bazı yırtıcı kuş türleri, bu kemirgenlerin doğal düşmanları arasında bulunuyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 13
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Beslenme döneminde tohum, bitki filizi ve kökleri tercih eden gelengiler, zaman zaman böceklerle de besleniyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 14
14 16

Kışın soğuk havalarda kış uykusuna yatan gelengiler, bu döneme yağ rezervi biriktirerek hazırlanıyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 15
15 16

Spor yapmak için pistin etrafına gelen Erzurumlular, kemirgenlerin bu hareketliliğini meraklı bakışlarla izliyor.

Erzurumluların yeni ilgi odağı: Bozkırın sevimli sakinleri kent merkezine indi - Fotoğraf: 16
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Sevimli görünümleriyle doğaya renk katan gelengiler, pist çevresinde kısa sürede ilgi odağı oldu.

(AA)

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