Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a konvoylarla girişi son anda iptal oldu

CHP Genel Başkanlığı'na butlan kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan konvoylu programı iptal edildi. İptal kararı, Atanmış CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş tarafından duyuruldu.

GÜRSEL TEKİN: PROGRAM İPTAL EDİLMİŞTİR

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."

YARKADAŞ: ZORUNLU DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE

Gazeteci Barış Yarkadaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ziyareti iptal edildi. Konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: 'Sayın Genel Başkanımızın gerçekleştireceği İstanbul ziyareti, programda meydana gelen zorunlu bir değişiklik nedeniyle iptal edilmiştir.'"

'DEV KONVOYA' DEV TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a geleceği haberini veren Gürsel Tekin, 'dev konvoy' için sosyal medya hesabından çağrı yapıp, "Yarın sabah Çamlıca gişelerinde olacağız. Kaç kişi olduğumuzu siz sayın. Gelin, manşeti yerinde görün." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak yapılan bu paylaşıma destek mesajlarından öte tepki mesajlarının verildiği görülmüş, trafiğin en yoğun olduğu zamanda yapılması planlanan konvoyun organik olmayacağı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'a gelerek Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde araç konvoyu ile karşılanacağı duyurulmuştu. Atanmış CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ziyareti açıklanmıştı. Ancak program, iptal edilerek yeniden takvime alındı. İptalin gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, "zorunlu değişiklik" ifadesi kullanıldı.