Entübe edilen Kadir İnanır'dan haber var!

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, mayıs ayında hastaneye kaldırılmış, 6 günlük yoğun bakımda kaldıktan sonra 22 Mayıs’ta entübe edilmişti.

Usta oyuncunun tedavisi sürerken sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Hürriyet'in haberine göre, tedavisi hastanede devam eden Kadir İnanır’ın yakınları, usta sanatçının şu ana kadar uygulanan tedaviye olumlu bir yanıt vermediğini ifade etti.

ABLASINI KAYBETTİ

Tedavisi süren Kadir İnanır, abla acısıyla da sarsıldı. Sanatçı Soner Arıca'nın annesi, aynı zamanda Kadir İnanır'ın da ablası olan Altun Arıca, dün tedavi gördüğü hastanede kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Altun Arıca'nın cenazesi, Fatsa Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye hastanede tedavi altında olan Kadir İnanır ise katılamadı.