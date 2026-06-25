Kar fırtınasında evleri yıkılmıştı: Felaketten tam iki yıl sonra mucize yaşandı

ABD'nin Illinois eyaletindeki Niabi Hayvanat Bahçesi'nde, 2024'teki yıkıcı kar fırtınasının ardından iki yıl süren yeniden inşa çalışmalarının meyvesi alındı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Pallas kedisi anne Eevi, üç sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

Pallas kedisi olarak bilinen ve Orta Asya'nın yüksek rakımlı otlak ve kayalık bölgelerinde yaşayan bu nadir tür, ev kedisi büyüklüğünde olmasına karşın kalın kürkü, yuvarlak göz bebekleri ve kendine özgü "huysuz" yüz ifadesiyle tanınıyor. Doğum, Kuzey Amerika'da son üç yılda türün kontrollü üreme programı kapsamında gerçekleşen ilk başarı olarak kayıtlara geçti.

YIKIM SONRASI HAZIRLIK İKİ YIL SÜRDÜ

2024 yılında meydana gelen şiddetli kar fırtınası, Niabi Hayvanat Bahçesi'ndeki Pallas kedisi yaşam alanını tamamen yerle bir etmişti. Bahçe personeli, kedilerin bakım kalitesinden ödün vermeden habitatı daha güvenli ve sakin bir biçimde iki yıl boyunca yeniden inşa etti.

Bu süreçte anne Eevi ile baba Haruto, Pallas Kedisi Türü Yaşatma Planı kapsamındaki yönetimli eşleştirme programı doğrultusunda bir araya getirildi.

YILLARIN PLANLAMASININ SONUCU

Niabi Hayvanat Bahçesi Direktörü Lee Jackson, "Bu, Niabi Hayvanat Bahçesi ve Pallas kedilerinin korunması için inanılmaz derecede heyecan verici bir an" dedi.

Jackson, "2024 yılındaki kar fırtınasının neden olduğu hasardan sonra bu doğum özellikle çok anlamlı. Bu yavrular, yıllar süren dikkatli planlamanın, iş birliğinin ve olağanüstü hayvan bakımının bir sonucudur" diye ekledi.

HEDEF 65 KEDİ, ŞİMDİ 57'YE ULAŞILDI

Üç yavrunun doğumuyla birlikte programdaki toplam kontrollü popülasyon 49'dan 57'ye yükseldi. 26 tesiste barındırılan kedilerin sayısı, hedeflenen 65 bireye bir adım daha yaklaştı.

Niabi Hayvanat Bahçesi şu anda Eevi, Haruto ve üç yavruyla toplam beş kediye ev sahipliği yapıyor ve bu rakam tüm program popülasyonunun yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.

Doğum aynı zamanda Kuzey Amerika genelinde bu yıl programa dahil edilen ikinci batın oldu.

RESSAM EEVİ

Anne Eevi, 7 Nisan 2022'de Columbus Hayvanat Bahçesi'nde Moose ve Tiina çiftinin yavrusu olarak dünyaya gelmişti. İlk adı olan Eevi, Finlandiya kökenli büyükbabasının onuruna verilen Fince bir isim. Kasım 2022'de hayvanat bahçesi bağışçıları tarafından kendisine Tibetçede "Ay Işığı" anlamına gelen Daod adı da verildi.

Eevi 2023 baharında Niabi Hayvanat Bahçesi'ne taşındı, erkek Pallas kedisi olan Haruto ile birlikte yaşıyor. Genellikle yalnız yaşamayı tercih eden bir tür olmasına karşın Eevie'nin, Haruto'yu düzenli olarak kontrol edip ona baş sürtmesi, türü için nadir görülen bir sevgi gösterisi olarak dikkat çekiyor.

Bakıcılarının ifadesine göre olağanüstü meraklı ve duygusal zekası yüksek bir kedi. Hayvanat bahçesi için hatıra resimler yapması ve çevresini sürekli keşfetmesiyle tanınan Eevie, bakıcılarıyla güçlü bir bağ kurmuş durumda.

MANULLAR TEHDİT ALTINDA

Pallas kedileri 1984 yılında Amerikan Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tarafından esaret altında üretimi öncelikli türler arasına alındı. Ancak bu küçük yaban kedilerinin esaret altında yaşatılması kolay değil.

Üye hayvanat bahçelerinde doğan yavruların neredeyse yarısı ilk 30 gün içinde hayatını kaybediyor. Bu oran, esaret altındaki küçük yaban kedileri arasında en yüksek ölüm oranı olarak kayıtlara geçiyor.

IUCN tarafından 2020 yılından bu yana 'asgari endişe' kategorisinde sınıflandırılan Pallas kedilerinin avlanması, Moğolistan dışındaki tüm yaşam alanı ülkelerinde yasak.