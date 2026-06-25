'Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum' diye imza kampanyası başlatılıyor!

Bodrumlular, mutlak butlanla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bodrum'da İstemiyoruz" başlıklı bir imza kampanyası başlatıyor.

Hazırlanan kampanyanın tanıtımı için 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Bodrum Merkez Cevat Şakir Caddesi Belediye Çarşı Kafe önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi tarafından kaleme alınan metinde, Kılıçdaroğlu "Bodrum'da istenmeyen adam" ilan edilirken, açıklamada Bodrum'un tarihsel ve kültürel değerlerine vurgu yapıldı.

Metinde; Heredot, Neyzen Tevfik, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Çökertmeli Halil ve çevre mücadelesiyle tanınan Saynur Gelendost'a atıfta bulunularak, "Bu toprakların tarihine, doğasına ve özgürlük geleneğine sahip çıkıyoruz" denildi.

"SİZLERİ BODRUM’DA İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİYORUZ"

Açıklamada Kılıçdaroğlu'na hitaben ise şu ifadeler kullanıldı:

"Adınız anıldığında içimizde kopan fırtınayı zaten tahmin ediyorsunuzdur. İş birliğini yaptığınız karanlığın, topraklarımızdaki sembolik varlığının da sonlanacağı hürriyet günlerinin arifesinde olduğumuz gün gibi açık. Ülke siyasetinin öncelikle sizin iş birliği yaptığınız yağmacılıktan ve karanlıktan kurtulması gerek. Doğal olarak sizlerden da arınması elzemdir. Sizleri Bodrum’da istenmeyen adam ilan ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bodrum’da istenmeyen adam' ilanımızı bilgilerinize sunuyoruz. Bu ilanımıza karşı savunma hakkınız elbette var. Bunu da zamanı geldiğinde tarih önünde yaparsınız."

Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Hülya Scobie ise yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin yalnızca CHP'nin iç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. "Mutlak butlan memleket meselesidir" diyen Scobie, "Yarın saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz basın açıklamasıyla imza kampanyamızı başlatacağız. Kampanya beş gün sürecek. Tüm halkımızı dayanışmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Organizatörler, kampanya boyunca toplanacak imzaların CHP Genel Merkezi'ne iletileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.