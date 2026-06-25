VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş!

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VakıfBank, bir transfer de bugün açıkladı. "Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio’yu transfer etti" denildi.