VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş!
VakıfBank, Zehra Güneş'i ilgilendiren açıklamasını resmen yaptı. Ne yapacak şimdi Zehra Güneş!
Zehra Güneş, voleybola VakıfBank'ın altyapısında başladı. 2017'den bu yana da A takımında forma giyiyor.
Sarı siyahlı formayla kazanmadık kupa bırakmayan, geçen sezon başında takım kaptanlığına da getirilen 26 yaşındaki Zehra Güneş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da forma giyiyor.
VakıfBank, geçen sezonu 3 kupayla kapatarak tarihi başarılara imza atarken yine Zehra Güneş başrol oyuncuları arasındaydı.
1.98 boyundaki Zehra Güneş, zaman zaman sakatlıklar yaşasa da tedavi süreçlerinin ardından yine formuna kavuştu ve Türkiye'nin en iyi orta oyuncusu olarak gösterildi.
Geçen sezonun 3 kupalı şampiyonu, Türk voleybolunun en başarılı takımı VakıfBank, yeni sezon öncesi transferlere devam ediyor.
Sarı siyahlı kulüp, dün Eylül Akarçeşme Yatgın'ı transfer ettiğini duyurmuştu. Açıklamada "Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın’ı kadrosuna kattı. 1 Ekim 1999’da dünyaya gelen Eylül Akarçeşme Yatgın; sırasıyla Halkbank, Kale 1957, Aydın BŞB, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray Daikin formalarını giydi" denilmişti.
VakıfBank, bir transfer de bugün açıkladı. "Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio’yu transfer etti" denildi.
Açıklamanın devamı şöyle: "13 Kasım 1996’da dünyaya gelen Emily Maglio, İtalyan ekibi Il Bisonte Firenze, Fransız temsilcisi Levallois Paris Saint-Cloud’un yanı sıra Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giydi."
Bu açıklamanın Zehra Güneş'i ilgilendiren yanı 1.91 boyundaki Emily'nin de tıpkı Zehra Güneş gibi orta oyuncu olması.
Bu transferle birlikte VakıfBank'ta orta oyuncu sayısı 4'e yükseldi: Zehra Güneş, Emily Maglio, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden.
Son transfer "Ne yapacak şimdi Zehra Güneş?" sorusunu gündeme getirirken, takımda forma rekabetinin artacağı ortada. Yine Zehra Güneş'in favori olduğu yorumları da peşinden geldi.