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Halk TV Spor VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş!

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş!

VakıfBank, Zehra Güneş'i ilgilendiren açıklamasını resmen yaptı. Ne yapacak şimdi Zehra Güneş!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 1
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Zehra Güneş, voleybola VakıfBank'ın altyapısında başladı. 2017'den bu yana da A takımında forma giyiyor.

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 2
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Sarı siyahlı formayla kazanmadık kupa bırakmayan, geçen sezon başında takım kaptanlığına da getirilen 26 yaşındaki Zehra Güneş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da forma giyiyor.

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 3
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VakıfBank, geçen sezonu 3 kupayla kapatarak tarihi başarılara imza atarken yine Zehra Güneş başrol oyuncuları arasındaydı.

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 4
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1.98 boyundaki Zehra Güneş, zaman zaman sakatlıklar yaşasa da tedavi süreçlerinin ardından yine formuna kavuştu ve Türkiye'nin en iyi orta oyuncusu olarak gösterildi.

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 5
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Geçen sezonun 3 kupalı şampiyonu, Türk voleybolunun en başarılı takımı VakıfBank, yeni sezon öncesi transferlere devam ediyor.

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 6
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Sarı siyahlı kulüp, dün Eylül Akarçeşme Yatgın'ı transfer ettiğini duyurmuştu. Açıklamada "Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda milli libero Eylül Akarçeşme Yatgın’ı kadrosuna kattı. 1 Ekim 1999’da dünyaya gelen Eylül Akarçeşme Yatgın; sırasıyla Halkbank, Kale 1957, Aydın BŞB, Nilüfer Belediyespor ve Galatasaray Daikin formalarını giydi" denilmişti.

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 7
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VakıfBank, bir transfer de bugün açıkladı. "Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio’yu transfer etti" denildi.

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 8
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Açıklamanın devamı şöyle: "13 Kasım 1996’da dünyaya gelen Emily Maglio, İtalyan ekibi Il Bisonte Firenze, Fransız temsilcisi Levallois Paris Saint-Cloud’un yanı sıra Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giydi."

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 9
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Bu açıklamanın Zehra Güneş'i ilgilendiren yanı 1.91 boyundaki Emily'nin de tıpkı Zehra Güneş gibi orta oyuncu olması.

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 10
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Bu transferle birlikte VakıfBank'ta orta oyuncu sayısı 4'e yükseldi: Zehra Güneş, Emily Maglio, Deniz Uyanık ve Berka Buse Özden.

VakıfBank resmen açıkladı: Ne yapacak şimdi Zehra Güneş! - Fotoğraf: 11
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Son transfer "Ne yapacak şimdi Zehra Güneş?" sorusunu gündeme getirirken, takımda forma rekabetinin artacağı ortada. Yine Zehra Güneş'in favori olduğu yorumları da peşinden geldi.

Vakıfbank Transfer Zehra Güneş
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