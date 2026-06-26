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Halk TV Spor Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı

Aziz Yıldırım, göreve dönüşünün hemen ardından tesis operasyonunu başlattı. Masrafları kendi cebinden karşılayan başkan Yıldırım, durma noktasına gelen Maltepe Tesisleri için fizibilite çalışmalarını da devreye soktu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 1
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Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye dönüşünün ilk somut yansımaları sahadan çok tesislerde hissedildi.

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 2
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Samandıra'da kendine özel oda yaptıran başkan, Topuk Yaylası kampı öncesinde Düzce'ye giderek tesisleri bizzat inceledi.

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 3
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Chobani Stadı başta olmak üzere tüm alanlarda yerinde değerlendirme yapan Yıldırım'ın gerekli düzenlemelerin derhal hayata geçirilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 4
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Aziz Yıldırım'ın en kritik hamlesi yapımı durma noktasına gelen Maltepe Tesisleri için geldi.

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 5
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Ali Koç zamanında başlayan proje yeniden hız kazanacak.

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 6
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İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme'den sorumlu yönetici Özgür Peker'in de eşlik ettiği incelemenin ardından tesis projesini yeniden hayata geçirmek için fizibilite çalışmaları başlatıldı.

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 7
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Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Maltepe'nin geleceğine ilişkin yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 8
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Tablonun en dikkat çekici boyutu finansal tercih oldu. Kulübün kasasını her adımda gözeten Yıldırım yönetimi, tesis tadilatları için şaşırtıcı bir karar aldı!

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 9
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Tüm masraflar kulüp kasasından değil, yöneticilerin kendi ceplerinden karşılanacak.

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 10
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Topuk Yaylası'ndaki boya badana çalışmalarından başlayan bu süreç Samandıra ve Chobani Stadı'nda da devam ediyor.

Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı - Fotoğraf: 11
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Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu gelişmeden memnuniyet duyduğu öğrenildi.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç
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