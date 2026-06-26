Aziz Yıldırım düğmeye bastı: Operasyon başladı
Aziz Yıldırım, göreve dönüşünün hemen ardından tesis operasyonunu başlattı. Masrafları kendi cebinden karşılayan başkan Yıldırım, durma noktasına gelen Maltepe Tesisleri için fizibilite çalışmalarını da devreye soktu.
Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye dönüşünün ilk somut yansımaları sahadan çok tesislerde hissedildi.
Samandıra'da kendine özel oda yaptıran başkan, Topuk Yaylası kampı öncesinde Düzce'ye giderek tesisleri bizzat inceledi.
Chobani Stadı başta olmak üzere tüm alanlarda yerinde değerlendirme yapan Yıldırım'ın gerekli düzenlemelerin derhal hayata geçirilmesi talimatını verdiği öğrenildi.
Aziz Yıldırım'ın en kritik hamlesi yapımı durma noktasına gelen Maltepe Tesisleri için geldi.
Ali Koç zamanında başlayan proje yeniden hız kazanacak.
İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme'den sorumlu yönetici Özgür Peker'in de eşlik ettiği incelemenin ardından tesis projesini yeniden hayata geçirmek için fizibilite çalışmaları başlatıldı.
Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Maltepe'nin geleceğine ilişkin yol haritasının netleşmesi bekleniyor.
Tablonun en dikkat çekici boyutu finansal tercih oldu. Kulübün kasasını her adımda gözeten Yıldırım yönetimi, tesis tadilatları için şaşırtıcı bir karar aldı!
Tüm masraflar kulüp kasasından değil, yöneticilerin kendi ceplerinden karşılanacak.
Topuk Yaylası'ndaki boya badana çalışmalarından başlayan bu süreç Samandıra ve Chobani Stadı'nda da devam ediyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu gelişmeden memnuniyet duyduğu öğrenildi.